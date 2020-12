SWR Musiksendung: Erinnerung an Auftritte aus mehreren Jahrzehnten / u. a. mit Heintje, Nena oder Michael Schanze / 24.12.20, 17:15 Uhr, SWR Fernsehen

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe und der Familie. Es ist auch ein Fest der Musik. Damit an Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum auch in diesem ungewöhnlichen Jahr die richtige Stimmung aufkommt, sorgt die SWR Musiksendung „Die größten Weihnachts-Kulthits“ für die passenden Töne. Sie zeigt zwei Stunden lang nonstop die schönsten Weihnachtslieder zur Bescherung. Mit dabei sind zahlreiche Künstler*innen aus dem Südwesten. Zu sehen ist „Die größten Weihnachts-Kulthits“ an Heiligabend, 24. Dezember 2020, 17:15 Uhr, im SWR Fernsehen.

Weihnachtliche Klänge und rare Aufnahmen

Wie in diesem Jahr Weihnachten gefeiert werden kann, steht noch in den Sternen. Ein großes gemeinsames Fest mit Freunden und Familie scheint unwahrscheinlich. Damit aber dennoch eine festliche Stimmung entstehen kann, öffnet das SWR Fernsehen in „Die größten Weihnachts-Kulthits“ als besonderen Service für das Publikum am Abend der Bescherung seine Archive. Zu sehen sind musikalische Ausschnitte früherer Sendungen, wie zum Beispiel „Fröhlicher Feierabend“, „Fröhlicher Alltag“ und „Schlagerparade der Volksmusik“. Es ist Musik aus mehreren Jahrzehnten, die mit ihren besinnlichen Tönen zum Weihnachtsfest passt. Ein Wiedersehen gibt es so unter anderem auch mit dem Sänger und Moderator Michael Schanze und dessen damalige Sendung „Kinderquatsch mit Michael“. Hinzu kommen seltene Aufnahmen, zum Beispiel von Roy Black („Weihnachten bin ich zu Haus“) und Heintje („Heidschi bumbeidschi“).

Musikalische Überraschungen von Udo Jürgens bis Nena

Vor der Kamera stehen namhafte Künstler*innen, die Weihnachtsmusik interpretieren. Zu sehen sind unter anderem Sänger Patrick Lindner mit „Fröhliche Weihnacht überall“, Mireille Mathieu mit „Du lieber Weihnachtsmann“, Ivan Rebroff mit „Stille Nacht“ oder Rolf Zuckowski mit seinem Kinderliedklassiker „In der Weihnachtsbäckerei“. Hinzu kommen musikalische Überraschungen – zum Beispiel Udo Jürgens, der „Leise rieselt der Schnee“ singt, Karel Gott mit „Es ist ein Ros entsprungen“, Hansi Hinterseer und dem „Winterwunderland“ sowie Nena („99 Luftballons“), die mit „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ ungewohnt weihnachtliche Töne anschlägt.

Im Mittelpunkt steht Musik aus dem Südwesten

Einer der Schwerpunkte ist Musik aus dem Südwesten. Mit dabei sind daher unter anderem die Fischer-Chöre, Anita & Alexandra Hofmann, Nicole, Marshall & Alexander sowie die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und das SWR Vokalensemble. Hinzu kommen weitere Sänger und Ensembles, die zum Fest für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Sendung

„Die größten Weihnachts-Kulthits“, Donnerstag, 24. Dezember 2020, 17:15 Uhr, SWR Fernsehen

Nach Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek

