Fahrradfahren leicht gemacht

Reportage „Was kosten: E-Bikes?“ am Dienstag, 28. Juli 2020, 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Johannes Zenglein

Als Stadt- oder Trekkingrad, Mountainbike oder Lastenfahrrad sind Fahrräder mit Motorunterstützung in allen Altersklassen beliebt. Moderator Johannes Zenglein informiert über die qualitativen und preislichen Unterschiede der Modelle und zeigt, worauf man beim Kauf achten muss. Reportage „Was kosten: E-Bikes?“ am Dienstag, 28. Juli von 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube.

Bei einer Trekking-Tour im Grünen, Mountainbiken mit einer Fahrradlegende sowie einem Kindertransport mit dem Lastenrad gibt der Moderator viele Anregungen und Antworten rund um das Thema E-Bike. Auch die Auswahl des Fahrrads sollte individuell abgestimmt sein.

„Was kostet: …?“ checkt beliebte Produkte im Südwesten

Im Supermarkt, Internet oder auf Reisen sind Verbraucher*innen täglich mit vielen Preisen konfrontiert. Meist ist jedoch nicht ersichtlich, wie sie zustande kommen. In der sechsteiligen SWR Reihe „Was kostet: …?“ ist Moderator Johannes Zenglein im Südwesten unterwegs und zeigt, was beliebte Produkte, Dienstleistungen und Erlebnisse kosten.

Preiszusammensetzung, Hintergründe und Selbstversuche

Neben den Gesamtkosten untersucht Johannes Zenglein auch die Einzelaspekte der Preiszusammensetzung und prüft die Hintergründe. Dafür hakt er bei Unternehmen, Produzenten*innen oder Experten*innen nach und unternimmt, wo immer er kann, einen Selbstversuch.

Wein und Honig

Weitere geplante Reportagen der sechsteiligen Reihe werden dienstags von 21 Uhr bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt:

„Was kostet: Wein?“ (20. Oktober)

„Was kostet: Honig?“ (27. Oktober)

Die Folgen sind jeweils ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter ARDmediathek.de verfügbar.

SWR Moderator Johannes Zenglein prüft die Preise der E-Bikes im Südwesten. © SWR/Catharina Christnacht SWR Catharina Christnacht

