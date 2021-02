"Walulis Woche": SWR Satire geht in die zweite Staffel. Ab dem 18. Februar 2021 zerlegt Phillipp Walulis in 19 neuen, 30-minütigen Folgen mit scharfem Blick wieder aktuelle, kontroverse, gesellschaftliche Themen. Was ist los in den Sümpfen des Internets? Was sind die Tiefpunkte der TV-Landschaft? Herausfinden kann man das donnerstags ab 17 Uhr in der ARD Mediathek und sonntags, 22:50 Uhr, im SWR Fernsehen.