Achtung „Movie Money“: Immer mehr Falschgeld im Umlauf

Bundesbank und Polizei warnen, dass Film- und Spielgeld, sogenanntes „Movie Money“, zu einem immer größeren Problem wird. Im ersten Halbjahr wurden 34.100 Blüten aus dem Verkehr gezogen – eine Steigerung um 24 Prozent im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2019. Einer der Hauptgründe für den Anstieg ist das Filmgeld. Es wird in vielen Online-Shops angeboten und sieht oft täuschend echt aus. Mit einem Experiment in Stuttgart zeigt „Vorsicht Verbrechen“, wie leicht sich das Falschgeld verbreiten lässt. Das Präventionsmagazin erklärt außerdem, ob das „Movie Money“ in Deutschland überhaupt verkauft werden darf. Zu sehen am Dienstag, 1. September 2020, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar.

Weitere Themen der Sendung:

Gefahr durch Geisterfahrer – wie lassen sich die Unfälle verhindern?

Der junge Mann aus Bad Kreuznach hat keine Chance auszuweichen, als ihm um 3 Uhr morgens auf der A60 ein Falschfahrer entgegenkommt. Nur mit viel Glück überlebt er den Zusammenstoß, der Geisterfahrer stirbt. Es ist einer von knapp 200 schweren Unfällen, die Falschfahrer*innen jährlich in Deutschland verursachen. Der Automobilclub Europa (ACE) beklagt, dass die Politik mögliche Schutzmaßnahmen nicht umsetzt. Wie lässt sich die Gefahr eindämmen und wie kann man die Geisterfahrten verhindern?

Der Payback-Schreck – wie Betrüger*innen die Punktekonten leerräumen

Ein Mainzer wollte eine XXL-Hängematte mit 20.000 Paybackpunkten bezahlen, als er bemerkt, dass die Punkte auf seinem Konto fehlen. Er ist eines von Hunderten Opfern, deren Accounts von Betrüger*innen leer geräumt wurden. Die Verbrecher*innen verschaffen sich mit verschiedenen Methoden Zugang zu den Konten und lösen dann die ergaunerten Punkte gegen Einkaufsgutscheine ein. „Vorsicht Verbrechen“ zeigt den Handel mit Zugangsdaten für Paybackkonten im Darknet und gibt Tipps, wie man seine Rabattpunkte schützt.

Vom Feld geklaute Ernte – Diebstähle in der Landwirtschaft

Landwirt*innen im Südwesten werden immer wieder buchstäblich der Früchte ihrer Arbeit beraubt. In Gau-Algesheim in Rheinland-Pfalz verschwinden über Nacht 1.000 Jungreben bei einem Winzer. Im saarländischen Mandelbachtal graben Diebe händisch drei Zentner Kartoffeln aus. Andernorts stehlen sie ganze Bienenvölker und Hunderte Forellen. Schützen können sich die Bauern kaum und hoffen jetzt auf die Hilfe von Zeugen.

Verschwunden mit nicht mal drei Jahren – der mysteriöse Fall Felix Heger

Der Fall Felix Heger hat großes Aufsehen erregt: Ein Mann aus Oftersheim in Baden-Württemberg holt seinen Sohn für das Wochenende bei seiner Ex-Frau ab, mit der er sich das Sorgerecht teilt.

Er bringt Felix nicht zurück. Tage später findet man das Auto des Vaters auf einem Parkplatz im Schwarzwald. Wochen später erst seine Leiche. Felix ist seitdem spurlos verschwunden. Seine Großeltern suchen nach 14 Jahren immer noch nach ihm und werden dabei vom „Verein vermisster Kinder“ unterstützt.

Wenn Berry mal bellt – ein Alltagsheld mit „Wau-Effekt“

Das Sprichwort „Stille Wasser sind tief“ gilt manchmal sogar für Hunde. Berry aus Partenheim in Rheinland-Pfalz bellt eigentlich nie. Doch an einem Tag kläfft er so lange, bis sein Herrchen aufmerksam wird und verhindert dadurch einen Paketdiebstahl. Ein tierischer Alltagsheld mit sicherem Riecher.

„Vorsicht Verbrechen“

Das Sicherheitsmagazin stellt das Thema Prävention in den Mittelpunkt. Anschauliche Beispiele aus dem Südwesten warnen vor Diebstahl oder Betrugsmaschen und Expertinnen und Experten zeigen, wie man sich schützen kann. Außerdem unterstützt das Magazin die Polizei bei aktuellen Fahndungen und zeigt, wie Sicherheitsbehörden arbeiten.

