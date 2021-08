Stadtführer Thomas Kern am „Blocksberg“ des Schwarzwalds: Als ausgerechnet in der Walpurgisnacht ein Bergsturz die „Teufelskanzel“ am Kandel (1241 m) absprengte, war für viele die Ursache klar: Der markante Schwarzwaldfelsen war schließlich schon immer Treffpunkt von Hexen gewesen. © SWR