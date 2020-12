Von Frauenbildern, großen Träumen in jedem Alter und Verbundenheit über Generationen / Donnerstag, 28. Januar 2021, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen

Für die 91-jährige Fanny und ihre 30-jährige Enkelin Alexandra ist der Sommer im heimischen Schwabenländle voller Träume, die sich erfüllen könnten: Während Fanny endlich ihr Musik-Idol Helene Fischer persönlich treffen möchte, will Alex das schönste von Fannys selbstgeschneiderten Kleidern auf dem roten Teppich bei den Studenten-Oscars in Los Angeles tragen. Eines ist klar: Beide brauchen dazu die Hilfe der Anderen. Und auch wenn's schwierig wird, aufgegeben wird nicht, denn: Zum Träumen ist es nie zu spät! Der Dokumentarfilm „Serenade für Fanny“ von Alexandra Staib und Monique Marmodée ist zu sehen am Donnerstag, 28. Januar 2021 um 23:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach für ein Jahr in der ARD Mediathek.



Zwei außergewöhnliche Frauen mit unterschiedlichen Geschichten

Gemeinsam mit der charmanten Fanny aus dem ehemaligen Jugoslawien und ihrer ambitionierten Enkeltochter Alexandra aus Stuttgart begeben sich die Zuschauer*innen auf einen Streifzug durch das Leben zweier starker Frauen aus verschiedenen Generationen. Dabei erleben sie, wie sich das Bild und die Rolle der Frau entwickelt hat, was für Erwartungen und Ansprüche an sie gestellt wurden und immer noch werden. Was heißt es, Heimat in der Fremde zu finden und sich ein ganz neues und selbstbestimmtes Leben aufzubauen?

Mit Mut und Selbstvertrauen die eigenen Lebensziele verwirklichen

„Serenade für Fanny“ ist ein moderner, unterhaltsamer und herzerfrischender Dokumentarfilm über Lebenswege, Verbundenheit und Träume. Die Zuschauer*innen werden inspiriert, in schwierigen Zeiten durchzuhalten, gesellschaftliche Zwänge aufzubrechen und an die eigenen großen Träume zu glauben. Eine dokumentarische Liebeserklärung von Enkel*innen an ihre Großeltern, von Fans an ihre Idole und von den Filmemacher*innen an das Leben.

