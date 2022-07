Gut leben mit Allergien und Unverträglichkeiten

Ursachen und Tipps im SWR Gesundheitsmagazin „rundum gesund“/ Moderation: Dennis Wilms / 12. Oktober 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Gräser- und Blütenpollen, Nahrungsmittel, Hausstaubmilben oder chemische Substanzen – die Trigger für Allergien und Unverträglichkeiten sind so vielfältig wie ihre Symptome. Diese können vom lästigen Juckreiz bis hin zur bedrohlichen Atemnot reichen. Was dahinter steckt und wie es sich damit trotzdem gut leben lässt, klärt Moderator Dennis Wilms im SWR Gesundheitsmagazin „rundum gesund“ am Montag, den 12. Oktober 2020, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung ist die Folge ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar.

Basiswissen Allergien und Unverträglichkeiten

Augenbrennen, Niesattacken, Juckreiz, Atemnot – allergische Symptome sind vielfältig und lästig. Wie man den Allergieauslösern auf die Schliche kommt und was zu tun ist, damit das Leben mit der Allergie leichter wird, darüber informiert „rundum gesund“. Mit der Allergologin Professor Julia Welzel vom Universitätsklinikum Augsburg klärt SWR Moderator Dennis Wilms die Unterschiede von Allergien und Unverträglichkeiten. Mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie wird deutlich, wie sich eine Allergie entwickelt und was bei einem anaphylaktischen Schock passiert, wenn die Überreaktion des Immunsystems auf das Allergen lebensbedrohlich wird.

Tierischer Bodyguard: Allergiewarnhund Lotta

Die 22-jährige Johanna leidet an einer schweren Erdnussallergie. Schon Spuren der Nüsse können bei ihr zu Atemnot, Ohnmacht, im schlimmsten Fall zu Kreislaufversagen führen. Für Sicherheit im Alltag sorgt Allergiewarnhund Lotta. Die Hündin erschnüffelt bereits kleine Erdnussmengen, warnt davor und holt im Ernstfall die Tasche mit den Notfall-Medikamenten.

Der richtige Umgang mit Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten

Zu den häufigsten Lebensmittelunverträglichkeit zählt die Laktoseintoleranz. Durch das Fehlen eines Verdauungsenzyms löst der Verzehr von Milchprodukten z. B. Übelkeit, Blähungen und Durchfall aus. Auf Milchzucker verzichten, nicht jedoch auf den Genuss – wie das geht zeigt die ebenfalls betroffene Foodbloggerin Graziella Lindner. Tipps für leichte, verträgliche Kost und einen bewegten Alltag trotz Allergien gibt Ernährungscoach Jasmin Brandt.

Sendung:

„rundum gesund: Gut leben mit Allergien und Unverträglichkeiten“, 12.10.2020, 20:15 Uhr, 45 Minuten, SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Sportwissenschaftlerin und Food Coach Jasmin Brandt © SWR/Frank W. Hempel SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de