Eine Sendung, ein Thema: Am 13. März 2020, um 18.45 Uhr, dreht sich in der Landesschau Rheinland-Pfalz alles um das Thema Dialekt. Auch SWR1 und SWR4 Rheinland-Pfalz widmen sich der Mundart.

Leben mit zwei Sprachen: Moselfränkisch und Hochdeutsch

Eine Frau aus dem Hunsrück erzählt von ihrem ungewöhnlichen Leben in zwei Welten: als Kartoffelbäuerin in Blankenrath und Rechtsanwältin in Stuttgart. Zwei Welten, zwei Sprachen: Moselfränkisch und Hochdeutsch. Der Dialekt ist der Klang ihrer Heimat, der sie überallhin begleite, sagt sie.

Regionale Identität schaffen

„young, sexy, pfälzisch!“ – so heißen das Label und die Eventagentur von drei jungen Pfälzerinnen. Gemeinsam mit jungen Winzern, Dubbeglas-T-Shirts und Mundart-Rock mischen sie seit geraumer Zeit die Weinfeste der Region auf. Sie setzen damit auch auf einen Trend, denn Dialekt und regionale Identität sind hip.

Mundart-Unterricht an Schulen

Generationen von Schülern wurden in den 1960er und 1970er Jahren im Unterricht der Dialekt abgewöhnt. Dialektsprecher hätten es schwerer, die Schriftsprache zu lernen, so die Meinung von Lehrern, Bildungspolitikern und Wissenschaftlern. An einer Grundschule in Ruppach-Goldhausen im Westerwald und einem Kindergarten in Darscheid (Vulkaneifel) findet regelmäßig Mundartunterricht statt. Denn inzwischen ist wissenschaftlich erwiesen: Mundartsprechen macht schlau!

Mundart bei SWR1 und SWR4

Hitgebabbel mit den größten Hits aller Zeiten uff pälzisch oder auf moselfränkisch gibt es in „SWR1 Der Nachmittag“ zwischen 13 und 16 Uhr. Vormittags ist ein Interview über „Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt“ mit Sofia Blind – Autorin aus dem Lahntal – geplant.

Auch SWR4 widmet sich den Dialekten im Land: Bereits früh morgens ab 6 Uhr heißt es: Erkennen Sie ihren Lieblingsschlager in pfälzischer oder trierischer Mundart? Bis 18 Uhr können die Zuhörer*innen in SWR4 Rheinland-Pfalz mitraten.

Programm-Tipps am Freitag, 13. März 2020

SWR Fernsehen

„So klingt Heimat! – Mundart in der Landesschau Rheinland-Pfalz“, 18:45 Uhr

SWR1

Hitgebabbel mit den größten Hits aller Zeiten

in „SWR1 Der Nachmittag“, 13-16 Uhr



Interview mit Sofia Blind, Autorin aus dem Lahntal

in „SWR1 Der Vormittag“, 9-12 Uhr

SWR4

Mundart-Quiz, 6-18 Uhr in SWR4 Rheinland-Pfalz

Landesschau Rheinland-Pfalz mit Holger Wienpahl © SWR/Alexander Kluge SWR

Pressekontakt Johanna Leinemann E-Mail: johanna.leinemann@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de