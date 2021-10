Gartengeräte – von Gartenschere bis Mähroboter

„Preiswert, nützlich, gut? Gartengeräte“ am Dienstag, 30. Juni 2020, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

Ob Blumen, Hecken oder Rasen – es gibt immer etwas zu tun im Garten. SWR Reporterin Eva Röder geht auf die Suche nach Gartengeräten, die sich am besten dafür eignen. Sie vergleicht teure Geräte vom Fachhändler und günstige aus dem Internet. Außerdem testet „Preiswert, nützlich, gut?“ Gartenscheren sowie Sicherheit und Nutzen von Rasenmährobotern. Die besten Tipps und Tricks vom Profi für einen schönen Garten oder Balkon in „Preiswert, nützlich, gut? Gartengeräte“ am Dienstag, 30. Juni 2020 ab 21 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

„Preiswert, nützlich, gut?“

Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriöses Preis-Leistungs-Verhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen im Mittelpunkt der Reihe „Preiswert, nützlich, gut?“

am Dienstag, 30. Juni 2020 ab 21 Uhr im SWR Fernsehen

