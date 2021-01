SWR unterstützt beim Lernen zu Hause und der Vorbereitung des Distanzunterrichts / u. a. „Planet Schule“ (SWR/WDR) mit neuem Youtube-Kanal

Der SWR und „Planet Schule“ (SWR/WDR) helfen bei der Orientierung in Zeiten des Distanzunterrichts: Ab 20. Januar 2021 bieten sie eine wöchentliche „digitale Sprechstunde“ an – immer mittwochs von 17 bis 18 Uhr. Dieser Service richtet sich nicht nur an Lehrer*innen – auch Eltern sind hier herzlich willkommen. Per Videoschalte beantwortet die Redaktion Fragen zu „Planet Schule“-Inhalten und gibt Hilfestellungen für den Medieneinsatz. Angeboten wird der Service über das Webtool „Big Blue Button“. Idealvoraussetzungen zur Nutzung sind der Browser „Google Chrome“ und ein Headset sowie eine Webcam. Der Link zur digitalen Sprechstunde.

SWR Intendant Kai Gniffke: „Wir möchten einen Beitrag leisten“

SWR Intendant Kai Gniffke ist es wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Formaten wie „Planet Schule“ gerade jetzt für Menschen da ist: „Wir wissen, wie schwierig diese Zeit für die Familien ist. Der SWR leistet einen Beitrag dazu, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer gut durch die Pandemie kommen – unser umfassendes Bildungsangebot trägt dazu bei.“ Nach einer Woche Homeschooling werde deutlich: Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen greifen während der Schulschließungen intensiv auf „Planet Schule“-Inhalte zu. Nicht nur auf planet-schule.de stiegen die Nutzungszahlen innerhalb der vergangenen Woche rasant auf über 610.000 Visits an –mehr als fünfmal so viel wie im letzten Jahr um diese Zeit. Die Lernvideos werden darüber hinaus auch in der ARD Mediathek und im neuen „Planet Schule“-Youtube-Kanal genutzt. Gemeinsam kommen alle drei Plattformen auf über 660.000 Videoabrufe in nur einer Woche.

„Planet Schule“-Inhalte zum Embedden in Moodle-Kurse, Schul-Clouds u. v. m.

„Planet Schule“ hat schon lange vor der Pandemie auf multimediale und digitale Lerninhalte gesetzt. So hat die Redaktion passend und weiterführend zu den Sendereihen viele interaktive Lernmedien entwickelt, inhaltlich anknüpfend an die Maßgaben der Lehrpläne in den einzelnen Fächern. Diese vielseitigen Angebote, wie Simulationen, Apps und interessante Lernspiele, ermöglichen den Schüler*innen ein handlungsorientiertes und selbstgesteuertes Lernen. Aufeinander abgestimmte digitale „Medienpakete“ zu vielen Schwerpunktthemen enthalten Hintergrundinformationen, didaktische Tipps für Lehrer*innen und Arbeitshilfen für Schüler*innen wie Arbeitsblätter oder Infografiken. Dies alles ist auf den Medieneinsatz in der Schule zugeschnitten: So stehen zum Beispiel auf planet-schule.de die meisten Filme auch zur Offline-Nutzung, also zum Download, bereit; ein spezieller Player ermöglicht die Auswahl einzelner Kapitel, die in Moodle-Kurse, Schul-Clouds, Schüler*innenreferate etc. eingebettet werden können. „Planet Schule“ entsteht in Kooperation mit den Bildungsministerien Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.

