„Notaufnahme“ ist eine filmische Dokureihe über den typischen Alltag in einer Stuttgarter Klinik. Im Zentrum der Beobachtung steht dabei der Alltag einer typischen Notaufnahme, in dem die Ärztinnen und Ärzte mit allen kleineren und größeren Notfällen konfrontiert sind: von der verschluckten Gräte über den Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall bis zur dramatischen Trauma-Situation.

Die Dokureihe „Notaufnahme“ des SWR ermöglicht Zuschauer*innen einen besonderen Blick hinter die Kulissen eines großen Krankenhauses im Südwesten – die des Diakonie-Klinikums in Stuttgart. Mit Hilfe von etwa 70 Kameras und über einen Beobachtungszeitraum von etwa 40 Tagen wird der oftmals dramatische Dienst von Ärzt*innen und Pfleger*innen dokumentiert. In den einzelnen Folgen kümmert sich das Team der Notaufnahme um leichtere und schwerere Fälle: Dabei werden die Patienten von der ersten Diagnose bis hin zur weiteren Behandlung in bestimmten Fachabteilungen begleitet.

Einblicke in authentische Notfälle

Durch eine „Fixed-Rig“-Produktion (vorinstallierte Kameras, außerdem Einsatz von dynamischen Kleinkameras „GoPro“) sehen die Zuschauer*innen aus der Perspektive des Ärzte- und Pflegepersonals. Basis der Dokumentation sind dabei die Interviews mit den Ärzt*innen, die ihre Fälle einordnen und erläutern. Wie schon bei der 2020 im SWR Fernsehen gezeigten Dokuserie „Nachtstreife“ verzichtet auch dieses Format bewusst auf einen gesprochenen Kommentartext aus dem Off.

Sendung

Geplant ist zunächst eine Staffel mit sechs Folgen von jeweils 45 Minuten. Die Dreharbeiten beginnen im April. Premiere feiert die Reihe in der ARD Mediathek, zu einem späteren Zeitpunkt ist sie im Wochenrhythmus im SWR Fernsehen zu sehen. Zudem gibt es sie dann auch online auf dem SWR Doku Youtube-Kanal.

