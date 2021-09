Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Moderatorin Franziska Rubin, die durch künstliche Befruchtung Mutter von Zwillingen wurde / Fr., 1.10.21, 22 Uhr, SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung ein Jahr online

Viele Zwillinge ähneln sich nicht nur optisch – sie sind auch in ihrem Verhalten, ihren Gewohnheiten und Lebenswegen oft kaum auseinanderzuhalten. Bei jeder 55. Geburt in Deutschland kommt es zu Zwillingen. Durch die steigende Zahl an künstlichen Befruchtungen nehmen Mehrlingsschwangerschaften weiter zu. Besonders in schwierigen Zeiten sind viele Zwillinge einander eine große Stütze. In manchen Fällen gehen die Gemeinsamkeiten sogar so weit, dass sie sich andere Zwillingspaare als Partner:innen suchen. Was macht Zwillinge so besonders? Wie unterscheiden sie sich von anderen Geschwisterpaaren? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „NACHTCAFÉ: Zwillinge!“ am Freitag, 1. Oktober 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.

Die Gäste im „NACHTCAFÉ“:

Julia, Katrin, Maik und Kai Reichelt sind Zwillingspaare und haben geheiratet

Eine doppelte Liebesbeziehung führen die Zwillingspaare Maik und Kai Reichelt und Julia und Katrin. Kurz nachdem sich Katrin und Kai ineinander verguckten, funkte es auch bei ihren Geschwistern. Im Frühling feierten die vier Doppelhochzeit und wohnen nun sogar im gleichen Haus. Das führt auch mal zu Verwirrung, sagt Maik Reichelt: „Manchmal verwechsle ich meine Frau mit ihrer Schwester.“

Elisabeth Gräf hat im Gegensatz zu ihrer Zwillingsschwester Victoria das Down-Syndrom

Verwechselt werden Elisabeth und Victoria Gräf selten, denn Elisabeth hat das Down-Syndrom – Victoria hingegen nicht. Für das Umfeld ist dies ein markanter Unterschied – für die Schwestern normaler Alltag. „Wir werden anders wahrgenommen, als wir uns sehen“, sagt Victoria Gräf. Trotz vieler Hürden und unterschiedlicher Lebenswege, halten die beiden fest zusammen.

Franziska Rubin wurde durch künstliche Befruchtung Mutter von Zwillingen

Die Fernsehmoderatorin und Ärztin Franziska Rubin versuchte lange erfolglos, ein Kind zu bekommen. Erst durch eine künstliche Befruchtung wurde sie Mutter von Zwillingen. Überforderung und konstanter Stress bestimmen seitdem ihren Alltag: „Die beiden sind sehr unterschiedlich: Wenn die eine gut drauf ist, ist die andere mies drauf. Trotzdem will ich es nicht mehr anders haben “, sagt Rubin.

Nadine Weidner verlor ihre Zwillingsschwester durch einen Unfall

Die Zwillingsschwester von Nadine Weidner kam bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Die damals 18-Jährige konnte sich im Krankenhaus noch verabschieden, bevor die Schwester ihren schweren Verletzungen erlag. „Wir waren immer zusammen – ich konnte nicht glauben, dass ich von nun an allein sein würde“, erinnert sich Weidner.

Gisela und Mary Hafner überlebten gemeinsam eine schwierige Kindheit

Eine Kindheit voller Gewalt, Armut und Elend erlebten Gisela und Mary Hafner. Nur durch ihren engen Zusammenhalt gelang es den Zwillingsschwestern, nicht an der Situation zu zerbrechen: „Die Gewalt war brutal – das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin überzeugt, nur unsere Nähe zueinander hat uns gerettet“, sagt Mary.

