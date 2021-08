Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Comedian Bernd Stelter, der während der Pandemie eine Diät macht / Fr., 7.5.21, 22 Uhr, SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung ein Jahr online

Ob Tiefkühlpizza, Chips oder Bewegungsmangel – die Corona-Pandemie verleitet viele Menschen zu einem ungesunden Lebensstil. Wissenschaftliche Studien zeichnen ein erschreckendes Bild: Mehrere Kilogramm soll jede*r Deutsche seit Beginn der Pandemie durchschnittlich zugenommen haben. Homeoffice und Ausgangssperren verschärfen bei vielen das Problem zusätzlich. Doch trotz schlechten Gewissens kommen viele Menschen nicht aus diesem Teufelskreis heraus. Andere Menschen nutzen die Zeit, um intensiv an ihrer Fitness und ihren Ernährungsgewohnheiten zu arbeiten. Wie gelingt es, gesünder zu leben? Warum ist das so schwierig? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „NACHTCAFÉ: Träge, faul und immer dicker – wie kommen wir da raus?“ am Freitag, 7. Mai 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD-Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.

Die Gäste im „NACHTCAFÉ“:

Bernd Stelter macht während der Pandemie eine Diät

Der Comedian Bernd Stelter nahm die Corona-Pandemie zum Anlass, um endlich Gewicht zu verlieren. Lange Zeit hatte er mit starkem Übergewicht und erfolglosen Diäten zu kämpfen, doch damit soll nun endgültig Schluss sein: „Ich bin eigentlich ein Genussmensch. Ich habe fast alle Diäten hinter mir, aber die jetzige funktioniert und ich fühl mich deutlich gesünder.“

Elke Munz nahm innerhalb von zwei Jahren 100 Kilogramm ab

Mehr als 200 Kilogramm brachte Elke Munz auf die Waage, bevor sie innerhalb kurzer Zeit mehr als 100 Kilo abnahm. Zuvor hatte sie jahrelang ihren Frust in sich hineingefressen: „Früher habe ich mich einfach immer mit Essen belohnt. Aber mit jedem Kilo, das ich abgenommen habe, bin ich stärker geworden.“ Mittlerweile hat sie ihr Leben in die Hand genommen und ihre Essgewohnheiten radikal verändert.

Flavio Simonetti ist als Fitness-Youtuber tätig

Als selbsternannter „Retter der Dünnen“ hat sich Flavio Simonetti vorgenommen, die Menschen fitter und gesünder zu machen. Auch er litt früher unter seinem schmächtigen Körper. „Ich wollte damals aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Aber es war ein sehr steiniger Weg.“ Heute will er mit seiner Geschichte anderen Mut machen, den eigenen Wunschkörper zu bekommen.

Jules Schönwild steht als Plus-Size-Model zu ihren Kurven

Lange litt Jules Schönwild unter den abwertenden Kommentaren zu ihrer Figur: „Ich habe mein Leben damals verschwendet. Ich dachte immer, das Leben fängt erst an, wenn ich schlank bin.“ Doch inzwischen hat sie sich von früheren Schönheitsidealen gelöst, steht voller Überzeugung zu ihren Kurven und will damit auch für andere ein Vorbild sein.

Prof. Dr. Kerstin Oltmanns ist Professorin für Psychoneurobiologie

Prof. Dr. Kerstin Oltmanns weiß, warum viele Menschen insbesondere in Stresssituationen häufig zu viel essen. „Wir regulieren Emotionen oft mit Lebensmitteln. Es wird dann gegessen, um sich zu beruhigen, was besonders zu Pandemiebedingungen zunehmend zum Problem wird.“ Umso wichtiger ist es laut der Professorin für Psychoneurobiologie, die Essgewohnheiten umzustellen und auf das Wohlbefinden zu achten.

„NACHTCAFÉ“ – anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das „NACHTCAFÉ“ ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert*innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

Sendung

„NACHTCAFÉ: Träge, faul und immer dicker – wie kommen wir da raus?“ am Freitag, 7. Mai 2021, 22 Uhr im SWR Fernsehen

Online auch in der ARD Mediathek und auf Youtube

Außerdem verfügbar: Podcast „NACHTCAFÉ – Das wahre Leben“

Alle zwei Wochen eine neue Folge, abrufbar u. a. unter:

ARD Audiothek im iTunes-Store (Apple)

ARD Audiothek im Google-Play-Store (Android)

ARDaudiothek.de/nachtcafé

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.