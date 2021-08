Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Schauspielerin Katerina Jacob, die im Alter lustvolleren Sex hat / Fr., 6.8.21, 22 Uhr, SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung ein Jahr online

Aufregend und abwechslungsreich – so sieht für viele Menschen der perfekte Sex aus. Doch während manche ein anregendes Liebesleben führen, stellt sich bei anderen im Bett nur Frust ein. Bei manchen Paaren ist die Lust bereits seit Jahren abgeflaut. Andere Menschen empfinden generell kaum Verlangen nach Sex. Aber auch das Gegenteil existiert: Ob eine Nymphomanin mit ständig wechselnden Bettpartner*innen oder ein bürgerliches Pärchen, das sich in seiner Freizeit in wilden Rollenspielen austobt. Wie wichtig ist die Lust in der Liebe? Warum stellt sich bei vielen Menschen im Bett Frust ein? Wie gelingt es, ein aufregendes und befriedigendes Liebesleben zu führen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „NACHTCAFÉ: Sex, Lust und Frust“ am Freitag, 6. August 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD-Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel. Weitere Informationen zu „NACHTCAFÉ“ unter SWR.de.

Die Gäste im „NACHTCAFÉ“:

Katerina Jacob hat mit zunehmendem Alter lustvolleren Sex

Für Katerina Jacob ist der Sex im Alter deutlich lustvoller als in jungen Jahren. Statt mit Leistungserwartungen und Frust, geht die Schauspielerin heute viel befreiter an die Sache: „Je älter man ist, desto schöner wird der Sex. Es ist einfach intensiver und ich muss niemandem mehr gefallen. Vor allem junge Frauen haben einen immensen Druck.“

Matthias Dauenhauer liebt mehrere Frauen gleichzeitig

Matthias Dauenhauer hat mehrere Partnerinnen. Früher lebte der ehemalige Pastor in einer traditionellen, monogamen Ehe. Doch nach und nach merkte er, dass ihm eine Frau alleine nicht reicht: „Irgendwann habe ich gemerkt, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann. Und ab diesem Zeitpunkt war für mich klar: ‚Ich kann nicht mehr zurück.‘“

Lady Mira lebt als Fetisch-Expertin mit ihrem Sklaven Heino Lust ohne Sex

Ob Schweißfüße, knallende Luftballons oder Sadomaso-Spiele – Lady Mira bietet ihren Kunden Fetische jeglicher Art. Zu Hause erfüllt der zweifachen Mutter ihr persönlicher Sklave Heino jeden erdenklichen Wunsch: „Die Konstellation ist verrückt, aber wir sind eine tolle große Familie. Ich mache hier fast nichts mehr und werde rund um die Uhr versorgt“, sagt Lady Mira.

Lilli Holunder hatte nach der Geburt ihres Kindes keinen Sex

Nach der Geburt ihres Sohnes herrschte bei Lilli Holunder nur noch Flaute im Bett. Statt aufregendem Sex durchlebte die Ehefrau von Ex-Nationaltorhüter René Adler eine sexuelle Durststrecke. „Ich hatte Lust und wollte, aber es ging einfach nicht mehr. Ich fühlte mich überhaupt nicht mehr begehrenswert.“ Umso größer war ihre Angst, ihre Beziehung zu verlieren.

Alexander Freise war jahrelang porno- und sexsüchtig

Jahrelang drehte sich für Alexander Freise alles nur um Pornos und One-Night-Stands. Tag und Nacht hing er vor dem Rechner oder besuchte Swinger-Clubs und Dominas. „Ich bin irgendwann dann gar nicht mehr rausgekommen und hing nur noch in meinem Zimmerloch.“ Erst als er völlig ausgelaugt war und kurz vor dem Zusammenbruch stand, stellte er sich seiner Sucht.

Ann-Marlene Henning ist Sexual- und Paartherapeutin

Sexologin und Paartherapeutin Ann-Marlene Henning weiß, warum so viele Menschen keinen befriedigenden Sex haben. Statt die eigenen Bedürfnisse frei auszuleben, hindern häufig unnötige Tabus und Schranken an einem erfüllten Liebesleben. „Eines der größten Missverständnisse beim Sex ist, dass Menschen denken, sie können sich sexuell nicht verändern. Man muss sich aber nur damit beschäftigen“, so Henning.

