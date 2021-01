Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Selina und Uwe Läufer, die ihre große Liebe durch eine Stammzellspende fanden / Freitag, 15. Januar 2021, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Liebe ist ein Gefühl, das oftmals viele Sorgen in den Hintergrund rücken lässt. Manche Liebespaare finden in ungewöhnlichen Situationen zueinander – zum Beispiel ein Stammzellenspender, der sich in die von ihm gerettete Frau verliebt. Mitunter sind es gesellschaftliche Erwartungen, die Menschen anfangs daran hindern, eine Beziehung einzugehen – etwa, wenn sich eine Pfarrerin in ihre Kollegin verliebt oder ein Ehemann nur noch Augen für die Trauzeugin seiner Frau hat. Es gibt Paare, die auch nach vielen Jahren Beziehung noch so verliebt wirken wie am ersten Tag – davon träumen viele Menschen. Was passiert hingegen, wenn die Romantik verfliegt und der Alltag Einzug hält? Warum übt die Liebe einen großen Zauber auf Menschen aus? Welche Hürden lässt sie überwinden? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „NACHTCAFÉ: Der Zauber der Liebe“ am Freitag, 15. Januar 2021, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Die Gäste im „NACHTCAFÉ“:

Selina und Uwe Läufer fanden durch eine Stammzellspende die große Liebe

Mit 18 Jahren erhielt Selina Läufer die Diagnose Leukämie. Fortan kämpfte sie um ihr Leben. Erst eine Stammzellspende brachte schließlich die Rettung. Als sie Jahre später ihren Spender Uwe kennenlernte, kamen schnell große Gefühle ins Spiel. „Unsere Liebe beflügelt mich jeden Tag aufs Neue“, so Selina – und für Uwe ist Selina schlicht „Balsam für die Seele“.

Klaus-Peter Wolf lebt und arbeitet als Bestseller-Autor mit seiner Seelenverwandten

Der Bestsellerautor der Ostfrieslandkrimis Klaus-Peter Wolf befand sich mitten in einer Lebenskrise, als er Bettina bei einer Gruppentherapie kennenlernte. Schnell fand er in ihr eine „Seelenverwandte“. Sie begannen, gemeinsam Musik zu machen, zu schreiben und sich gegenseitig zu inspirieren. „Sie ist meine Muse und ich bin ihre. Die Kreativität ist unser Zauber“, so der Krimi-Autor.

Steffi und Ellen Radtke sind Pastorinnen und krönten ihre Liebe mit einer Tochter

Das Gegenteil von Liebe auf den ersten Blick erlebten Steffi und Ellen Radtke. Als sich die Pastorinnen erstmals im Studentenwohnheim sahen, war ihre übereinstimmende Einschätzung: „Vollkommen uninteressant“. Einige Semester später änderte sich dies. Nach dem ersten Date mit viel Alkohol und dem ersten Kuss war beiden klar: „Wir sollten es miteinander versuchen“. Daraus entstand schließlich die große Liebe.

Svenja Beck verliebt sich in einen Narzissten

Aus ihrem anfänglichen Liebesglück entwickelte sich für Svenja Beck die Hölle. Während ihr Partner sie zunächst mit Komplimenten überhäufte, wurde er ihr gegenüber zunehmend gewalttätiger. Einer Ohrfeige folgten Tritte, Schläge ins Gesicht und Bedrohungen. „Er hat mich in dem Glauben gelassen, dass ich die Frau bin, auf die er immer gewartet hat.“ Es folgte ein jahrelanges Martyrium.

Ursula Nuber ist Diplom-Psychologin und als Paartherapeutin tätig

Paartherapeutin Ursula Nuber weiß, was hinter dem Zauber der Liebe steckt: „Es spielen die Hormone verrückt, im Gehirn geht es rund wie nach einem Drogenexzess.“ Besonders die Umstände des Kennenlernens sind für Beziehungen essenziell, so die Psychologin. Irgendwann kommt jedoch für jedes Paar der Punkt, an dem der Zauber den Herausforderungen des Alltags weicht.

„NACHTCAFÉ“ – anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das „NACHTCAFÉ“ ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen. Diese Sendung wurde ohne Studiopublikum aufgenommen, um auf den Gesundheitsschutz Rücksicht zu nehmen.

Sendung

„NACHTCAFÉ: Der Zauber der Liebe“

am Freitag, 15. Januar 2021, 22 Uhr im SWR Fernsehen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.