Prominente Ratefüchse spielen um Spenden für Hilfsprojekte aus Freiburg, Trier, Mannheim und Nonnweiler / 13. März 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen





„Meister des Alltags“ kommt wieder als XXL-Variante. Moderator Florian Weber klärt in der Sonderausgabe des SWR Quizduells Alltagsfragen zu Waschbären und Kuscheltieren und gibt Tipps fürs Abschleppen von Autos. Gespielt wird für einen guten Zweck. Moderatorin Enie van de Meiklokjes, Comedian Bodo Bach, Schauspielerin Alice Hoffmann und Schauspieler Antoine Monot Jr. treten hierfür gegen Kolleg*innen aus der Unterhaltungsbranche an. Es sind dies Comedian Bastian Bielendorfer, Moderatorin Aminata Belli sowie „Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack. Zu sehen ist „Meister des Alltags XXL“ am Samstag, 13. März 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen sowie nach Ausstrahlung für 30 Tage in der ARD Mediathek.

Gespielt wird um den Siegertitel und für die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“

SWR Moderator Florian Weber stellt in der 90 Minuten dauernden XXL-Ausgabe des beliebten Quizduells viele Alltagsfragen an seine prominenten Gäste. Kann man aus zwei Rollen Frischhaltefolie ein Abschleppseil basteln? Können Pilzkopfzapfen an Fenstern vor Einbrechern schützen? Vier Teams kämpfen in der Sendung um den begehrten Titel „Meister des Alltags“ sowie um Spendengeld für die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“. In zwei Vorrunden spielen jeweils zwei unterschiedliche Kandidaten-Teams um den Einzug ins große Finale.

Gefragt sind Köpfchen und voller Körpereinsatz

Bei „Meister des Alltags XXL" sind aber nicht nur Köpfchen, sondern auch voller Körpereinsatz und Geschick gefragt. Denn beide Teams treten auch in Aktionsspielen gegeneinander an. Der legendäre „Mann mit den grünen Handschuhen“ hat sich ebenfalls wieder ins Zeug gelegt und führt seine Schlagzeugkünste vor. Als Experte für kulinarische Fragen ist Starkoch Frank Buchholz im Studio und klärt auf, ob Schnitzel dressiert werden können und was beim Marinieren von Fisch zu beachten ist.

Spendengelder gehen nach Freiburg, Trier, Mannheim und Nonnweiler

Die Spendengelder, die erspielt werden, gehen diesmal nach Freiburg, Trier, Mannheim und Nonnweiler. In Freiburg wird die ehrenamtlich getragene Stadtpiratenschule unterstützt, die Kinder aus Flüchtlingsunterkünften fördert. Mit den Spenden können unter anderem neue Lernmaterialien entwickelt und Raummieten finanziert werden. In Trier geht Geld an die Sprachpat*innen für Kinder mit Migrationshintergrund. Die Ehrenamtlichen helfen Kindern bei den Hausaufgaben, erkunden mit ihnen gemeinsam die Region oder treffen sich zum gemeinsamen Sport. Der Träger des Projekts, die Johanniter-Unfallhilfe, benötigt Spenden für erweitertes Lernmaterial, Fahrtkosten sowie die wegen der Corona-Krise aufwendigere Projektkoordination. In Mannheim wird das Sport- und Jugendprojekt „ALTER“ gefördert. Es handelt sich dabei um eine öffentliche Sport-, Spiel- und Kulturfläche für Kinder und Jugendliche mit Angeboten wie Hip Hop- und Streetdance-Workshops. „Herzenssache“ hilft unter anderem mit einer neuen Musikanlage. In Nonnweiler gehen Spenden an die Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit. Das Geld wird verwendet, um für die acht stationären Wohngruppen Tablets und Drucker anzuschaffen. Mit den Geräten sollen die Wohngruppen-Kinder am Schulunterricht teilnehmen können.

Sendung

„Meister des Alltags XXL“, Samstag, 13. März 2021, 20:15 Uhr, 90 Minuten, SWR Fernsehen danach abrufbar in der ARD Mediathek

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.