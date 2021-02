per Mail teilen

„Marktcheck deckt auf – das Geschäft mit Fakebewertungen“ am Dienstag, 23. Februar 2021, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube

Täglich shoppen Millionen von Kund*innen bei Amazon Marketplace. Dabei vertrauen viele auf positive Rezensionen anderer Verbraucher*innen und die Anzahl der Sterne. In einer Recherche deckt „Marktcheck“ auf, wie sich viele Händler*innen die positiven Bewertungen erkaufen. „Marktcheck deckt auf – das Geschäft mit Fakebewertungen“ am Dienstag, 23. Februar 2021, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek, online bei SWR und auf Youtube.

Bewertungsbetrug

Das Problem ist Amazon bekannt. Seit Jahren versucht der Internetriese, die Machenschaften der Bewertungsbetrüger*innen zu stoppen und sperrt immer wieder Accounts. Trotzdem wird weiter mit allen Tricks um das beste Ranking gekämpft, sehr zum Nachteil seriöser Händler*innen und unwissender Kund*innen.

Sendung

"Marktcheck deckt auf"

am Dienstag, 23. Februar 2021, 21Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen sowie auf SWR.de und Youtube.

Falsche Bewertungen bei Amazon täuschen Kund*innen bei ihrer Kaufentscheidung. SWR

