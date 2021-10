Teure Mogelpackungen: So tricksen die Hersteller

per Mail teilen

„Marktcheck“ am Dienstag, 2. Juni 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Nach dem Kauf einer teuren Creme oder eines Müslis stellt man fest, dass der Inhalt viel geringer ausfällt, als die Verpackung vermuten lässt – eine Erfahrung, die die meisten Verbraucher*innen schon gemacht haben. Wie tricksen die Hersteller bei der Verpackung? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“ klärt auf. Am Dienstag, 2. Juni 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

Weitere Themen der Sendung:

Erdbeeren aus dem Supermarkt – wie gut sind sie wirklich?

Erdbeeren aus dem Supermarkt sind beliebt, doch wie qualitativ hochwertig sind sie? „Marktcheck“ testet im Labor, ob die Früchte aus dem Supermarkt Rückstände von gängigen Pestiziden enthalten oder mit krankheitserregenden Bakterien belastet sind. Außerdem gibt das Verbrauchermagazin Tipps, wie man Erdbeeren am besten wäscht und testet, welche am besten schmecken.

Schaden verursacht – wann haftet man dafür?

Eine Haftpflichtversicherung greift, wenn man unbeabsichtigt einen Personen- oder Sachschaden verursacht hat. Doch so einfach ist es nicht immer: „Marktcheck“-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt wichtige Ausnahmen und nennt skurrile Urteile.

Gärtner auf kleinstem Raum – bequem ernten aus dem Hochbeet

Viele bauen Obst und Gemüse im eigenen Garten an. Doch nicht jeder hat dafür genug Platz. Mit einem Hochbeet kann man auf kleinstem Raum zum Selbstversorger werden. Sie schonen außerdem den Rücken, da man sich nicht mehr bücken muss. „Marktcheck“-Gartenexpertin Heike Boomgarden legt gemeinsam mit Zuschauer*innen ein Hochbeet an und gibt Tipps, was dabei zu beachten ist.

Tipp der Woche – wie werden Vorhänge wieder weiß?

Staub und Pollen lassen weiße Vorhänge mit der Zeit ergrauen. Im Internet gibt es Tipps, wie man mit einfachen Hausmitteln das strahlende Weiß zurückbringt. Welche davon funktionieren? „Marktcheck“ macht den Test.

„Marktcheck“

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.

ARD Mediathek: Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek verfügbar unter ARDMediathek.de oder unter SWR.de/marktcheck.

