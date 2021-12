„Coating“ bei Obst: Was steckt dahinter?

„Marktcheck“ sucht außerdem den besten deutschen Winzersekt, informiert über Sodbrennen und testet die Küchentipps eines Physikers in Sachen Weihnachtsgans.

Wenn es in Deutschland schneit, werden in Südeuropa die Zitrusfrüchte reif. Deshalb gehören Orangen und Mandarinen zur Weihnachtszeit wie Plätzchen oder Nüsse. Allerdings beginnen die Früchte oft schnell zu schimmeln oder zu vertrocknen. Dagegen setzen einige Supermärkte jetzt „Coating" ein, eine Art Schutzschicht für die Früchte. Was steckt dahinter? Hilft das Verfahren gegen Lebensmittelverschwendung? Oder hat es auch Nachteile? „Marktcheck" hat die Fakten am 21. Dezember 2021, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Prickelnd - „Marktcheck“ sucht den deutschen Winzersekt des Jahres

Was unterscheidet deutschen Winzersekt von Champagner? Abgesehen von der Herkunft und dem Preis nicht viel, denn beide werden nach der gleichen Methode hergestellt. Qualitativ muss sich der deutsche Winzersekt nicht hinter dem französischen Edel-Schaumwein verstecken. Marktcheck sucht den Winzersekt des Jahres und hat ein erlesenes Teilnehmerfeld zusammengestellt: alle schon prämiert und keiner teurer als 16 Euro. Der Günstigste kostet sogar weniger als 10 Euro. Welcher ist der beste?

Genuss ohne Reue - wie man Sodbrennen vermeidet

Ein üppiger Festtagsbraten, begleitet von ordentlich Alkohol – das sind die üblichen Verdächtigen, wenn es um die Auslöser von Sodbrennen geht. Aber gerade jetzt während der Weihnachtsfeiertage sind es auch die kleinen Leckereien zwischendurch, die unangenehme Folgen haben können. Marktcheck-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann zeigt die überraschendsten Fallen und die Tricks, mit denen man ohne Sodbrennen über die Feiertage kommt – und trotzdem nicht auf alle Genüsse verzichten muss.

Wunderbar wissenschaftlich - die Weihnachtsgans des Physikers

Außen knusprig, innen zart und saftig: So soll sie sein, die perfekte Weihnachtsgans. Manchem Koch und mancher Köchin gelingt das mit Erfahrung oder Gefühl. Nicht so Thomas Vilgis. Der Physikprofessor bereitet seine Gans nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu, sozusagen Gans ganz strikt. Daraus lässt sich einiges für zu Hause lernen.

„Marktcheck“ am 21. Dezember 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

