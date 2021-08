Wie gut ist die Qualität von Tchibo-Produkten und wie sind die Arbeitsbedingungen an den Produktionsstandorten? Die Verbraucher und Wirtschaftssendung "Marktcheck checkt ... Tchibo" berichtet.

Tchibo ist nicht nur für Kaffee bekannt, sondern auch für ein umfangreiches Angebot an Non-Food-Produkten. Unter dem Motto „Jede Woche eine neue Welt“ bietet Tchibo Kund*innen ein wöchentlich wechselndes Sortiment an Gebrauchsartikeln. Wie ist es dem Unternehmen gelungen, zu einem der größten Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen Deutschlands zu werden? „Markcheck checkt“ die Qualität der Produkte und die Arbeitsbedingungen an den Produktionsstandorten. Am 10. August 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Jede Woche eine neue Welt mit Küchenzubehör, Möbel, Sportartikel oder Mode

Von Mode und Schmuck über Sportartikel, Möbel, Wohnaccessoires, Küchen- oder Gartenzubehör und Unterhaltungselektronik führt Tchibo ein breites Sortiment. Rein rechnerisch besitzt jede zweite Frau einen Tchibo-BH und in jedem zweiten Haushalt steht ein Spargeltopf des Unternehmens.

Trainingshose, Shirt, Sport-BH, Campingartikel – Tchibo-Produkte im Vergleichstest

„Marktcheck“ vergleicht mit Hilfe einer Stuttgarter Yoga-Gruppe eine Tchibo-Kollektion, bestehend aus Trainingshose, Shirt und Sport-BH, mit Produkten der Konkurrenz. Die Kleidungsstücke werden auch im Labor einem Härtetest unterzogen. Zudem testen Camping-Urlauber*innen Reiseartikel, die bei Tchibo im Angebot sind, zum Beispiel WLAN-to-go-Router oder fahrbare Tischkicker mit integrierter Kühlbox und Flaschenöffner.

Nachhaltigkeit der Kaffeeproduktion von Tchibo

Nicht fehlen darf der Tchibo-Kaffee-Check. In der Kaffeemanufaktur in Mainz vergleichen Expert*innen die Kaffeesorte „Feine Milde“ von Tchibo mit milden Kaffee-Produkten der Konkurrenz. Woher bezieht das Unternehmen den Rohstoff Kaffee und wie nachhaltig ist der Anbau? Auch die Arbeitsbedingungen des Kaffeeanbaus vor Ort und bei der Textilproduktion in Bangladesch stehen auf dem Prüfstand.

„Marktcheck checkt …“

Gardena, Rossmann, Tchibo, Amazon, Nivea und Decathlon – wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR-Reihe „Marktcheck checkt …“ prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

Sendung

„Marktcheck checkt ... Rossmann“ am Dienstag, 10. August 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem auf Youtube. Weitere Inhalte zur Sendung auf Facebook.

