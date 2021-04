„Marktcheck“ am Dienstag, 6. April 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike Brenninkmeyer

Einer „Marktcheck“-Zuschauerin aus Ludwigshafen steht nach einer Scheidung Zugewinnausgleich zu. Doch ihr Anwalt verzögert den Fall, der Anspruch verjährt und das Geld ist weg. Was können Mandant*innen tun, wenn Anwälte Fehler machen und dadurch ein finanzieller Schaden entsteht? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“ klärt auf. Am Dienstag, 6. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek, online auf SWR.de und Youtube.

Weitere Themen der Sendung:

Filterkaffee – welche milde Sorte kann überzeugen?

Viele Kaffees versprechen „sanft“, „mild“ oder sogar „spezialmild“ zu sein. Handelt es sich dabei nur um Werbeversprechen? Wie viel Säure enthalten die verschiedenen Sorten tatsächlich? „Marktcheck“ kauft Marken- und Discounter-Produkte und lässt sie im Labor überprüfen. Ein Kaffee-Sommelier überprüft den Geschmack.

Dach-Check – wie gut arbeiten die Handwerker*innen?

Bei einem Schaden im Dach holen sich Haus- oder Wohnungseigentümer*innen oft professionelle Hilfe. Wenn das Hausdach länger nicht kontrolliert wurde, empfiehlt sich auch ein Dach-Check. Aber wie gut arbeiten die beauftragen Handwerker*innen? „Marktcheck“ lädt verschiedene Dachdecker*innen zum Ortstermin ein, ihre Arbeit bewertet ein Experte.

Steuererklärung – welche PC-Programme helfen am besten?

Viele nutzen PC-Programme für die Steuererklärung. Welche Software lässt sich am einfachsten bedienen? Bei welcher funktionieren die Abfragen am besten? Ein „Marktcheck“-Zuschauer macht seine Steuererklärung für 2020 mit verschiedenen Programmen und eine Steuerberaterin prüft die Ergebnisse. Außerdem erklärt „Marktcheck“-Finanzexpertin Barbara Sternberger-Frey alles, was Rentner über die Steuer 2020 wissen müssen. Zum Beispiel wie sich der steuerpflichtige Anteil der Rente ändert oder weshalb derzeit die Hinzuverdienstgrenzen so hoch sind.

Blumenerde – wie lässt sich nährstoffreiche Erde selbst herstellen?

Wer nicht viel Geld ausgeben will, setzt Pflanzen in die alte Erde statt in frische. Gibt es eine Möglichkeit, die alte Erde aufzubereiten, sodass sie wieder fruchtbar und nährstoffreich ist? „Marktcheck“ findet es gemeinsam mit den Chemielehrern Peter Maisenbacher und Theo Prestel im Landesschulzentrum Adelsheim heraus.

