SWR Bürgertalk am Mittwoch, 5. Mai 2021, 22 Uhr im SWR Fernsehen / Mit dabei: Leni Breymaier (SPD), Salomé Balthus, Edelprostituierte u. a.

Der SWR Bürgertalk „mal ehrlich …“ in der Alten Feuerwache Mannheim beschäftigt sich am Mittwoch, 5. Mai 2021, ab 22 Uhr mit der zur Zeit wieder aktuellen Diskussion um ein Verbot der Prostitution in Deutschland: „Sex gegen Geld: gehört das verboten?“ fragt Moderator Florian Weber und spricht mit Sexarbeiterinnen und Kunden, mit Politiker*innen und Expert*innen zum Thema.

Gegner gewerbsmäßiger Prostitution fühlen sich durch Corona-Schutzmaßnahmen bestärkt

Virensichere Abstandsregeln in einem Bordell? Dass die zurzeit nicht zu gewährleisten sind, liegt auf der Hand. Schon deshalb gehen Expert*innen davon aus, dass die gewerbsmäßige Prostitution wohl noch für lange Zeit untersagt bleiben wird. Gut so, sagen Kritiker des Gewerbes, eine Chance für den Staat, auch über die Pandemiezeit hinaus das Geschäft mit dem käuflichen Sex zu verbieten. Und zwar für immer.

Steht Prostitution für Ausbeutung, oder ist sie mittlerweile ein „normaler“ Geschäftszweig?

Zwangsarbeit für Frauen, vor allem aus Osteuropa, Asien und Afrika, ohne adäquaten sozialen Schutz – das bedeute Prostitution eigentlich und sei deshalb nach wie vor inakzeptabel, so viele Politiker*innen und Sozialverbände. Gerade jetzt, in Corona-Zeiten, lebten viele Prostituierte bei ihren Zuhältern und müssten mit ihren Körpern für das Dach über dem Kopf zahlen. Das sei nicht hinnehmbar und müsse dringend verboten werden. Wer dauerhaft Prostitution verbieten wolle, sorge nur dafür, dass sie künftig wieder in Hinterzimmern stattfinde, warnen die Gegner*innen eines Verbots. Und: Deutschland habe Recht daran getan, für Sexarbeiter*innen einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der sie zumindest einigermaßen schütze.

Gäste und Expert*innen im Gespräch mit Moderator Florian Weber

Ist Deutschland zu liberal im Umgang mit der Prostitution? Oder wäre ein Totalverbot ein gefährlicher Rückschritt, weil dann die legale Möglichkeit von Krankenversicherungen und Altersvorsorge auf der Strecke bliebe? Darüber spricht Florian Weber mit Politiker*innen, die jetzt wieder ein Verbot fordern, mit Sexarbeiterinnen und Aussteigerinnen sowie mit Expert*innen, die – auch mit Blick auf die Praxis bei unseren europäischen Nachbarn – beurteilen können, ob ein Prostitutionsverbot ein probates Mittel gegen Menschenhandel wäre oder ob dieser dadurch erst richtig befördert würde. Mit dabei sind: Leni Breymaier (SPD), MdB, Mitinitiatorin des Parlamentskreises „Prostitution wohin?“; Judith Skudelny (FDP), MdB, tritt für Freiheit, Schutz und Selbstbestimmung der Prostituierten ein; steht einem Prostitutionsverbot skeptisch gegenüber; Dr. Julia Wege, Sozialarbeiterin aus Mannheim; Manfred Paulus, Kriminalhauptkommissar i. R. aus Ulm, Salomé Balthus, prominente Edelprostituierte, Schriftstellerin und Philosophin; Sandra Norak, Aussteigerin aus der Prostitution, studiert Jura und kämpft für ein Sexkaufverbot; John Heer, Betreiber dreier Bordelle in Stuttgart.

Nach der Ausstrahlung steht „mal ehrlich … Sex gegen Geld: gehört das verboten?“ in ARDmediathek.de

