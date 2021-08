Wolfgang Schäuble spricht mit Denis Scheck über Grenzerfahrungen / 24. Juni 2021, 23:15 Uhr, SWR Fernsehen / bereits ab 23. Juni in der ARD Mediathek

„Natürlich ärgert mich der Rollstuhl, und vieles andere vermisse ich zwischendurch auch mal. … Aber ich kann nicht sagen, dass ich die letzten 30 Jahre, wenn ich das nicht erfahren hätte, glücklicher gewesen wäre“: 30 Jahre nach dem Attentat, das Wolfgang Schäuble an den Rollstuhl fesselte, zieht der dienstälteste Abgeordnete des deutschen Bundestags eine positive Bilanz seines Lebens. Über das Weitermachen und andere persönliche Erfahrungen spricht er in der kommenden Ausgabe „lesenswert“ mit Denis Scheck. Es geht darin um Schäubles neues Buch, „Grenzerfahrungen – Wie wir an Krisen wachsen", in dem er Leser*innen dazu ermutigt, über die Zukunft zu streiten. Zu sehen in „lesenswert“ am 24. Juni 2021, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen – und bereits ab 23. Juni, 10 Uhr in der ARD Mediathek und auf SWR.de/lesenswert; „lesenswert“ ist nach Ausstrahlung mindestens ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar.



„Ich habe Fehler gemacht, aber nicht die, die man mir unterstellt hat.“

Im Gespräch mit Denis Scheck gewährt Wolfgang Schäuble persönliche Einblicke und erzählt von seinen eigenen Grenzerfahrungen: dem Bruch mit Helmut Kohl und – sein persönlicher Tiefpunkt – im Jahr 2000 der Rücktritt als CDU-Vorsitzender wegen einer Spendenaffäre. In seinem Buch „Grenzerfahrungen“, das in dieser Ausgabe von „lesenswert“ vorgestellt wird, befasst Schäuble sich mit den großen Fragen der Zeit. Mit Persönlichkeiten wie Maja Göpel, Ivan Krastev oder Armin Nassehi diskutiert er über den Umgang mit begrenzten Ressourcen, die Exzesse der Globalisierung und den Schutz der Lebensgrundlagen. In Anbetracht der Pandemie, die viele Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, stößt das Buch die Debatte darüber an, was es wertzuschätzen gilt und wo Denken und Handeln eine neue Richtung gegeben werden sollte.

„Reitgespräche: ‚Die Öffentlichkeit und ihre Feinde‘“ / „Anti-Kanon: ‚Kassandra‘“

Außerdem in „lesenswert“: Juli Zeh und Denis Scheck reiten aus und sprechen über Bernd Stegemanns Thesen in dessen Buch „Die Öffentlichkeit und ihre Feinde“. Und: Christa Wolfs „Kassandra“ wird in den „Anti-Kanon“ aufgenommen, in dem Denis Scheck die schlechtesten Bücher der Weltgeschichte versammelt.

