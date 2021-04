Sechs neue Folgen aus dem Tollhaus Karlsruhe / ab 21. März sonntags, 23 bzw. 23:20 Uhr, SWR Fernsehen / mehr in der ARD Mediathek, auf Youtube und Facebook

Die Kultur steht derzeit still? Nicht ganz! „Die Pierre M. Krause Show – SWR3 Latenight“ bietet unter dem Motto #ZUSAMMENHALTEN für die Kultur Künstler*innen und Kulturschaffenden aus der Region eine Plattform. Die nächsten sechs Folgen der Latenight-Show kommen aus dem Tollhaus in Karlsruhe, einem der Kulturbetriebe, in dem aufgrund der aktuellen Lage keine Veranstaltungen stattfinden können. Mit dabei sind u. a. das „Lumpenpack“, „Listen to Jules“ oder „Oropax“. Zu sehen sind die Folgen ab 18. März jeweils donnerstags, 20 Uhr in der ARD Mediathek oder auf Youtube. Im SWR Fernsehen jeweils im Rahmen des Latenight-Sonntags um 23:20 bzw. 23 Uhr im Anschluss an „Walulis Woche“.

Aus dem Tollhaus Karlsruhe: Künstler*innen u. a. aus Stuttgart, Mannheim, Ulm

Mit dabei in den Folgen unter dem Motto #ZUSAMMENHALTEN für die Kultur ist u. a. die Musikduos „Lumpenpack“ (Stuttgart und Heidelberg), „Suchtpotenzial“ (Ulm), und „Parallel“ (Stuttgart), Sängerin/Gitarristin „listentojules“ (Mannheim), das Comedy Duo „Oropax“ (Freiburg), Magier Florian Zimmer (Ulm), das Musikprojekt „Glockenbach/Clock Clock“ (Mannheim/Speyer) sowie der Seifenblasenkünstler David Friedrich (Bruchsal).

Sendungen

„Die Pierre M. Krause Show – SWR3 Latenight“:

18.3., 20 Uhr, ARD Mediathek, 21.3.21, 23:20 Uhr SWR Fernsehen (mit „Suchtpotenzial“)

25.3., 20 Uhr, ARD Mediathek, 28.3.21, 23 Uhr SWR Fernsehen (mit dem „Lumpenpack“)

Keine Ausstrahlung am Ostersonntag

8.4., 20 Uhr, ARD Mediathek, 11.4.21, 23:20 Uhr SWR Fernsehen (mit dem Seifenblasenkünstler David Friedrich und Musik von „listentojules“)

15.4., 20 Uhr, ARD Mediathek, 18.4.21, 23:20 Uhr SWR Fernsehen (mit Magier Florian Zimmer sowie Musik von „Glockenbach/ClockClock“)

22.4., 20 Uhr, ARD Mediathek, 25.4.21, 23:20 Uhr SWR Fernsehen (mit „Oropax“ und Musik von „Parallel“)

29.4., 20 Uhr, ARD Mediathek, 2.5.21, 23 Uhr SWR Fernsehen (mit Tim Mälzer und Drag Queen Marcella Rockefeller)

Im Netz

„Die Pierre M. Krause Show – SWR3 Latenight“

unter SWR3.de, in der ARD Mediathek, bei Facebook und Youtube

Pierre M. Krause , Julia Gámez Martin (Mi.) und Ariane Müller aus dem Tollhaus in Karlsruhe © SWR/Thorsten Hubrich SWR Thorsten Hubrich

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.