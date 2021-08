per Mail teilen

Vorräte anlegen, Dinge haltbar machen, ressourcenschonend mit Lebensmitteln umgehen und nachhaltig denken sind die Themen unserer Zeit. „Koch ein!“, das neue „On demand“-Videokochbuch im Youtube-Kanal des SWR vermittelt die dazu erforderlichen Handgriffe und den Spaß am Selbermachen. Jede Woche wird hier eine neue Anleitung hochgeladen – im Sommer 2020 geht’s los.

Wie war das nochmal, als die ältere Verwandtschaft eine reiche Obst- und Gemüseernte verarbeitete und für den langen Winter haltbar machte? Wer es verpasst hat, Mutter, Großmutter, Onkeln und Tanten über die Schulter zu schauen, kann sich dieses Wissen jetzt selbst aneignen und zwar in „Koch ein!“, der neuen Video-Reihe im Youtube-Kanal des SWR. Hier wird wertvolles Wissen vermittelt, von dem man lange etwas hat.

Nachhaltig Denken auch in der Küche

Einkochen ist besser als Hamstern oder gar Wegwerfen: Ob Familien, junge Hobbyköch*innen, Balkongärtner*innen, Teilzeit-Selbstversorger, Natur-Fans und alle, denen Nachhaltigkeit wichtig ist – sie alle werden sich hier wiederfinden. Auch Leckermäuler, die wissen wollen, wie man mit Lebensmitteln gut umgeht, lernen mit „Koch ein!“, wie man regionale, saisonale Lebensmittel einfach zubereitet und haltbar macht und mit Hilfe von Einmachen, Einwecken und Fermentieren simpel und preiswert leckere Gerichte zaubert. Der Profikoch Timo Böckle aus Böblingen präsentiert traditionelle Küchentechniken und passt sie an moderne Gegebenheiten an. Er kennt sich mit Produkten und Vorgängen aus, zeigt Schritt für Schritt, wie’s geht und lädt zum Nachmachen ein. Als neugierige „Küchenhilfe“ schaut SWR Moderatorin Lea Wagner dem Koch in die Töpfe.

Große Netzgemeinde von Kochbegeisterten

Im Netz gibt es eine große Community von Menschen, die sich für Food- und Nachhaltigkeitsthemen interessieren. Daher gibt es plattformgerecht produzierten Content auch auf den Facebook-Seiten von „Kaffee oder Tee“ und „ARD Buffet“ zu sehen, ebenso in den Apps und auf den Homepages beider Sendungen.

Zuerst online und dann im Fernsehen

Auch das Fernsehpublikum von „Kaffee oder Tee“ sieht die „Koch ein!“-Beiträge – passend zum jeweiligen Ratgeber-Thema des Tages. „Koch ein!“ bereichert das multimediale Portfolio des SWR.

