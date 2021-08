Exotische Blumen verströmen einen betörenden Duft, herbe Schokoladenaromen kitzeln den Gaumen – wer das Kaufhaus Engelhorn in Mannheim betritt, taucht mit allen Sinnen in eine verführerische Welt ein. Dieses Kaufhaus ist mehr als ein Warentempel. Der Film im SWR Fernsehen blickt hinter die Kulissen des Mode- und Sporthauses Engelhorn und erzählt die Geschichten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Kaufhaus Engelhorn – Ein Palast der Sinne“ am Sonntag, 16. Dezember 2018, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Geschichten aus dem Kaufhaus

Wie in einem Märchenbuch verbergen sich tausend persönliche Geschichten hinter den zusammengelegten Pullovern, den Turnschuhen im Regal und den eleganten Damenkleidern am Ständer. Achim Beck kann eine davon erzählen. Täglich joggt der Sportfachverkäufer 60 Kilometer, um im Sporthaus Engelhorn zu arbeiten. Designer Jürgen Müller kreiert Schaufensterdekorationen, die es bereits bis nach New York geschafft haben. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt Sternekoch Tristan Brandt.

Ein bedeutendes Warenhaus seit 128 Jahren

Als eines der schönsten Warenhäuser im Südwesten zieht das Kaufhaus Engelhorn seit 128 Jahren seine Kunden von weit her an. Das Unternehmen zählt zu den ältesten und erfolgreichsten Familienbetrieben in Deutschland mit einem der größten Sporthäuser und dem einzigen Zwei-Sterne-Restaurant in einem Kaufhaus.

Online first: Die Sendung ist am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr in der Mediathek unter www.SWRmediathek.de zu sehen.