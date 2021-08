Neues Format zur Bundestagswahl startet am 23.8. / Annalena Baerbock (Die Grünen), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) zu Gast bei den ARD-Popwellen

„Wer ist am besten geeignet für das Amt der Bundeskanzlerin bzw. des Bundeskanzlers? Wer tut mehr für den Klimaschutz und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft? Wer geht die Probleme der Corona-Krise an? Und was macht der Wahlkampf mit der Kandidatin und den Kandidaten? Das und mehr fragen Angela Ulrich (RBB) und Constantin Zöller (SWR3) die drei Kandidierenden von den Grünen, SPD und der Union vor den anstehenden Bundestagswahlen. Die jeweils einstündigen Radio-Shows werden bundesweit live von 18 Uhr bis 19 Uhr in den Popwellen der ARD ausgestrahlt am 23. August (Annalena Baerbock, Grüne), 25. August (Olaf Scholz, SPD) sowie 26. August (Armin Laschet, CDU). Produziert werden die Folgen in Berlin und Köln. Alle Sendungen gibt es dann auch zum Nachhören in der ARD Audiothek.

Hintergrundinformationen im Netz und in den sozialen Medien

Ausgestrahlt werden die Interviews in folgenden Sendern: Bayern 3, HR3, MDR Jump, NDR2, Bremen Vier, rbb 88,8, Antenne Brandenburg, SR1, SWR3 und WDR2. Die Sendungen werden in den sozialen Medien in Form von Video-Livestreams auf Facebook und Youtube begleitet. Außerdem werden im Netz Hintergrundinfos zu der Kandidatin und den Kandidaten aufbereitet.

Die Moderation

Moderiert wird das Format von Angela Ulrich (RBB) und Constantin Zöller (SWR3). Angela Ulrich war zuletzt sieben Jahre lang als politische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio tätig. Dort begleitete sie als kritische Beobachterin bundespolitische Entscheidungen der Bundesregierung und moderierte zahlreiche Diskussionsrunden mit Politikerinnen und Politikern von Regierung und Opposition. Constantin Zöller moderiert seit drei Jahren zahlreiche Sendungen bei SWR3, darunter eine wöchentliche Musik- und Eventshow mit Thomas Gottschalk.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.