Best of „Immer wieder sonntags“ zum Saisonabschluss

Querschnitt von 16 Live-Ausgaben der SWR Sendung am 6. September um

10 Uhr im Ersten / Start der neuen Staffel voraussichtlich im Mai 2021

Das 16. Jahr „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross endet am kommenden Sonntag, 6. September mit einem „Best of“. In insgesamt 16 Live-Sendungen der Musik- und Unterhaltungsshow traten in diesem Jahr wieder Stars aus Schlager, Volksmusik und Comedy auf. Die Redaktion hatte im Frühjahr in kurzer Zeit ein Pandemie-kompatibles Sendekonzept auf die Beine gestellt und Moderator Stefan Mross und seine Gäste gingen mit gewohnt guter Stimmung auf die Bühne – doch die diesjährigen Sendungen mussten wegen der gültigen Produktions- und Hygienevorschriften auf Publikum vor Ort verzichten. Ihrer Beliebtheit bei den Fernsehzuschauern tat dies aber keinen Abbruch, am vergangenen Sonntag erreichte die SWR Sendung mit 1,8 Millionen Zuschauern sogar ihren Saison-Bestwert. Das „Best of“ am kommenden Sonntag blickt auf die vergangene Staffel zurück. Das Erste übertrug die vom SWR verantwortete Musiksendung in diesem Jahr wieder live aus dem Europa-Park in Rust.

Querschnitt von 16 Live-Ausgaben

Die Sendung „Immer wieder sonntags – Best of“ zeigt noch einmal die schönsten Szenen aus den 16 Folgen des Sommers. Zu sehen sind unter anderem Maite Kelly, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Semino Rossi und Frau Wäber. Die Unterhaltungssendung im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung Barbara Breidenbach. „Immer wieder sonntags“ im Ersten sahen in dieser Saison durchschnittlich pro Sendung 1,54 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 15,1 Prozent. Die meisten Zuschauer hatte mit 1,8 Millionen die Live-Ausgabe vom 30. August 2020. Die nächste Staffel der Sendung startet voraussichtlich im Mai 2021, die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Infos unter SWR.de/sonntags.

„Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack aus dem Europa-Park, Rust. © SWR/Andreas Braun SWR Andreas Braun

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Claudia Gabler E-Mail: claudia.gabler@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de