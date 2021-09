140 Jahre Gäubahn – Das Ende einer Magistrale?

„Die Gäubahn – Das Ende einer Magistrale?“ / Freitag, 25. Oktober, 14:15 Uhr, SWR Fernsehen

Die Zugverbindung zwischen Stuttgart und Singen und weiter bis Zürich war einst eine wichtige Magistrale, auf der Züge zwischen Berlin und Italien verkehrten. Seit Kriegsende hat die Bahnstrecke an Bedeutung verloren und mit dem Großprojekt Stuttgart 21 stehen weitere Änderungen bevor. „Eisenbahn-Romantik“ fährt mit, zeigt die über 140-jährige Geschichte der Gäubahn und fragt, wie es weiter geht. Zu sehen am Freitag, 25. Oktober 2019, 14:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Ungewisse Zukunft

Die Bauarbeiten für Stuttgart 21 bedeuten nicht nur für die Landeshauptstadt große Veränderungen: Auch die Zukunft der Gäubahn hängt von dem Großprojekt ab. So soll der Start- und Endbahnhof der Gäubahn während einer Übergangszeit in zwei S-Bahn-Stationen verlegt werden. Umsteigende werden deshalb in der Regel eine Fahrzeitverlängerung von einer Stunde in Kauf nehmen müssen.

Konflikte um Stuttgart 21

Nach der Fertigstellung von Stuttgart 21 sollen die Züge aus dem Süden dann nicht mehr über die Stuttgarter Panoramastrecke zum Hauptbahnhof fahren, sondern über den geplanten Flughafenbahnhof und einen Tunnel. Kritikerinnen und Kritiker wollen an der alten Trasse festhalten und zumindest einen Teil des jetzigen Bahnhofs retten. Genauso der Landesverkehrsminister – er plädiert für einen unterirdischen Kopfbahnhof als Ergänzung zum neuen Tiefbahnhof.

Seit Kriegsende eingleisig zwischen Horb und Tuttlingen

Seit Mitte der 1930er Jahre konnte man von Berlin aus durchgehend über Stuttgart und die Gäubahnstrecke bis Italien fahren. Heute endet die Fahrt zum Teil schon in Singen. Und zwischen Horb und Tuttlingen gibt es nur noch ein Gleis. Seit Kriegsende sind die Bahn und die Politik nicht in der Lage, das fehlende Gleis zu ersetzen. Immer wenn sich zwei Züge begegnen, muss einer auf einem Ausweichgleis warten. Folge: Längere Fahrzeiten und weniger Kapazität. Außerdem ist die Gefahr von Verspätungen wesentlich größer. Dabei hatte Deutschland der Schweiz schon 1996 in einem Staatsvertrag zugesagt, dass die Gäubahn-Strecke bis zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels 2016 ertüchtigt und beschleunigt wird.

„Eisenbahn-Romantik“ – Züge, Loks und Bahnstrecken aus der ganzen Welt



„Eisenbahn-Romantik“ zeigt die Vielfältigkeit der Welt der Züge, Loks und Bahnstrecken: Aufgegriffen werden Themen aus dem Sendegebiet, aus Deutschland – aber auch Bahnen aus Europa und Übersee werden porträtiert. Die Spannweite reicht von nostalgisch über technisch bis historisch und aktuell. Gezeigt werden Züge, Strecken und Modelleisenbahnen. Auch Studiosendungen mit Eisenbahn-Amateurfilmern sind im Programm.

Sendung

„Die Gäubahn - Das Ende einer Magistrale?“, Freitag, 25. Oktober, 14:15 Uhr, SWR Fernsehen

Eisenbahnexperte Rudolf Röder vor dem Gäubahntunnel durch den Kriegsberg in Stuttgart. Er wurde 1876 fertig gestellt. © SWR SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Gäubahn bei Neckarhausen im Jahr 1937. Damals war sie zweigleisig. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist sie von Horb bis Tuttlingen nur noch eingleisig. © SWR/ Carl Bellingrodt (Aufnahme Carl Bellingrodt) Bild in Detailansicht öffnen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de