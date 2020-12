„Ford Capri – Kult-Coupé aus Köln“ am Sonntag, 27. Dezember 2020, 16:30 bis 17:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube

Lange Haube, kurzes Heck – das schnittige Aussehen des Ford Capri brachte ihm schnell den Status als Kultauto ein. 1968 erstmals von den Ford Werken in Köln produziert, hat das Auto bis heute noch viele Fans. Sie kommen zu Wort in der Sendung „Ford Capri – Kult Coupé“. Gezeigt werden Tüftler*innen, die sich mit Herzblut um den Erhalt der Kölner Auto-Ikone kümmern und Rennfahrer*innen, die im Motorsport mit dem Capri lange erfolgreich waren. Zu sehen ist auch die größte private Capri Sammlung der Welt sowie Modelle, die nur in kleinen Stückzahlen produziert wurden. „Ford Capri – Kult Coupé aus Köln“ am Dienstag, 27. Dezember 2020, 16:30 bis 17:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss in der ARD Mediathek, online bei SWR und auf Youtube.

Ford Werke in Köln

Der Capri aus Köln ist die europäische Variante des US-Bestsellers Ford Mustang. Vier Jahre lang hatten die Ford Werke Köln am Prototyp gefeilt. 1968 präsentierten sie das Resultat: ein Volkssportwagen mit preiswerter Großserientechnik mit langer Haube und kurzem Heck. Schnell wird das Auto zum populärsten Sportcoupé der Welt.

Sendung

„Ford Capri – Kult-Coupé aus Köln“

am Sonntag, 27. Dezember 2020, 16:30 bis 17:15 Uhr, im SWR Fernsehen. Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem auf Youtube.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Katja Matschinski E-Mail: katja.matschinski@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de