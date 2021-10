„Die Fallers“ gewinnen noch mehr Fans

Deutliche Steigerung der Marktanteile im 25. Sendungsjahr der SWR Schwarzwaldserie / Zum Ausklang von 2019 gibt es eine Überraschung

In ihrem 25. Sendungsjahr haben „Die Fallers” noch mehr Fans gewonnen. So stieg der Marktanteil der SWR Schwarzwaldserie im SWR Sendegebiet 2019 von 12,1 auf 13,4 Prozent. Besonders markante Zugewinne gab es in der Zuschauergruppe der 30- bis 49-Jährigen: Hier stieg der Marktanteil von 6,0 auf 7,2 Prozent. Bundesweit schalten jeden Sonntag konstant über eine Million Zuschauer „Die Fallers” ein – rund ein Viertel davon außerhalb des Sendegebiets des SWR. Zum Abschluss des Geburtstagsjahres erwartet die Fans im Übrigen eine Überraschung: Am Sonntag, 29. Dezember 2019, geht es in der Folge mit dem Titel „Der Bart muss ab!“ hoch her. „Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“, sonntags, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen.

Die Erzfeinde treffen aufeinander

Von wegen „das Jahr ruhig ausklingen lassen“ – nicht bei den “Fallers”! Denn Hermann (Wolfgang Hepp) begibt sich auf Spionagetour. Er will wissen, wie es bei Josef Zimmermann (Luis Lamprecht) in der Brennküche aussieht, wo Bea (Christiane Brammer) mit seinem Erzfeind Hochprozentiges herstellt. Als Zimmermann ihn dabei überrascht, kommt es mit Hilfe von viel Schnaps zu einem ungewöhnlichen Beisammensein der beiden Trotzköpfe. Aber mit welchem Ausgang ...? Eines ist sicher: Auch im Jahr 2020 wird es bei den „Fallers“ spannend weiter gehen.

„Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks.

Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter SWR.de/diefallers oder in der ARD Mediathek abrufbar.

Sendung

„Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“

Jeden Sonntag, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen

Die Fallers Folge 1039, "Der Bart muss ab", am Sonntag (29.12.19) um 19:15 Uhr. Josef Zimmermann (Luis Lamprecht, li.) und Bea (Christiane Brammer) sind mit ihrer Arbeit sehr zufrieden und ahnen nicht, wer ihnen gleich einen Besuch abstattet. © SWR/Alexander Kluge SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Fallers Folge 1039, "Der Bart muss ab", am Sonntag (29.12.19) um 19:15 Uhr. Bea (Christiane Brammer) und Hermann (Wolfgang Hepp). © SWR/Alexander Kluge SWR Bild in Detailansicht öffnen

