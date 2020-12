SWR Dokumentation „Endlich Weihnachten! Der lange Weg zum Fest“ / mit Hendrike Brenninkmeyer und Sven Plöger / 23.12.20, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Sinnliches Marzipan, dampfender Glühwein, herzhafte Weihnachtsgans und rot blühender Weihnachtsstern: Ohne diese Dinge ließe sich die Stimmung zur Weihnachtszeit einfach nicht vollständig beschwören. Rituale und Köstlichkeiten machen diese Zeit besonders. Die SWR Dokumentation „Endlich Weihnachten! Der lange Weg zum Fest“ begleitet Hersteller*innen und Erzeuger*innen von Weihnachtsprodukten, an denen sie oft schon lange vor dem Fest arbeiten, damit sie rechtzeitig bereitstehen. Der Film zeigt Unternehmen und Menschen, die von Weihnachten leben und davon in den Bann gezogen werden. Gerade in diesem Jahr ist für sie vieles anders. Die Dokumentation mit Hendrike Brenninkmeyer und Sven Plöger ist am Tag vor Heiligabend, am Mittwoch, 23. Dezember 2020 .

Ein Blick hinter die Kulissen weihnachtlicher Produktwelten

Die 90-minütige Dokumentation zeigt die Entstehungsgeschichte prominenter, weihnachtlicher Produktwelten. „Endlich Weihnachten – Der lange Weg zum Fest“ schaut hinter die Kulissen von sechs Erzeuger*innen und Hersteller*innen aus dem gesamten SWR Sendegebiet. Und öffnet den Blick auf Branchen, die sich in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie besonderen Herausforderungen stellen. Vertieft, erläutert und eingeordnet von der Moderatorin Hendrike Brenninkmeyer und dem ARD-Klima- und Wetterexperten Sven Plöger.

Geschäfte mit Glühwein, Gänsen, Schokolade und Zierpflanzen

Weihnachten ist die Hochzeit des Konsums. Darauf stellen sich Glühweinwinzer*innen, Gänsebauern, Chocolatiers, Gärtner*innen, Supermärkte und Shopping-Paradiese ein. Viele von ihnen sind existenziell vom Weihnachtsgeschäft abhängig. Schon mitten im Jahr starten die Vorbereitungen: Mandeln für Marzipan oder Dornfelder Weintrauben für Glühwein sind Naturprodukte aus der Landwirtschaft und nähern sich im Sommer dem Höhepunkt ihrer Reife. Der Weihnachtsstern wird getopft; die Weihnachtsgans futtert sich durch die sommerlichen Wiesen. Firmen entwickeln Weihnachtskonzepte, um dieses Jahr doch noch zu einem Guten zu machen. Hinter allen weihnachtlichen Produkten stehen Menschen: Sie und die Leidenschaft für ihre Erzeugnisse begleiten die Dokumentation aus dem Sommer bis in den Advent.

Überrumpelte Weihnachtssterne und Weihnachtshandel im Netz

Die Dokumentation beantwortet Fragen rund um das Weihnachtsgeschäft. Wie gelangt die spanische Mandel in das Marzipan des Chocolatiers Gmeiner? Wie überrumpelt die Gärtnerei Christ den Weihnachtsstern, dass er schon zum Verkaufsstart am 1. Advent in weihnachtlichem Rot blüht? Und dieses Jahr ganz besonders: Wie geht das ohne Weihnachtsmärkte? Was ändert sich und wie reagieren die Hersteller*innen? Was bedeutet das für die Weinwinzer Andres, die, einen der höchstdekorierten Glühweine Deutschlands herstellen? Ebenso für die Outletcity Metzingen, die sonst Gäste aus der ganzen Welt anlockt? Und schließlich: Was macht Juppi Johann von der Mosel, der über ein halbes Jahr lang plant, sein Haus und seinen Garten in ein überwältigendes Lichtermeer aus Rentieren, Nikoläusen, Sternen und kilometerlangen Lichterketten zu verwandeln? Nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Eines jedenfalls ist klar: Weihnachten und das Weihnachtsgeschäft darf nicht ausfallen! Aber es wird anders.

Sendung

„Endlich Weihnachten! Der lange Weg zum Fest“

am 23. Dezember 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.

