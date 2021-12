per Mail teilen

Keine Proklamation des Närrischen Grundgesetzes aus dem Osteiner Hof in Mainz

Die Proklamation des närrischen Grundgesetzes aus dem Osteiner Hof in Mainz fällt in diesem Jahr aufgrund der Sicherheitsbestimmungen im Rahmen der Corona-Pandemie leider aus. Folglich findet die angekündigte Übertragung im SWR Fernsehen und im Stream nicht statt.

Am 11.11. um 11:11 Uhr wird in Mainz normalerweise das närrische Grundgesetz verkündet. Aufgrund der verschärften Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, hat der Mainzer Carneval Verein (MCV) am 29.10. die Veranstaltung abgesagt. Die geplante Übertragung im SWR Fernsehen und im Stream findet daher nicht statt.

SWR begrüßt Entscheidung des MCV

Der SWR bedauert die Absage der Aktivitäten rund um den 11.11., trägt aber die Entscheidung des MCV zu 100 Prozent mit. Dazu Günther Dudek, Hauptabteilungsleiter „Land und Leute“ des SWR Fernsehens Rheinland-Pfalz: „In der derzeitigen Situation mit rasant zunehmenden Infizierten-Zahlen und verschärften Sicherheitsvorgaben ist eine Veranstaltung im Osteiner Hof und die damit verbundene Live-Sendung, die das SWR Fernsehen geplant hatte, nicht durchführbar. Eine Fastnachtsübertragung, die von Leichtigkeit und Frohsinn geprägt sein sollte, wäre unter den gegenwärtigen Bedingungen für mich nicht mehr darstellbar gewesen. Deshalb begrüße ich die Absage des MCV für die Proklamation am 11.11. im Osteiner Hof ausdrücklich. Es ist eine verantwortungsbewusste Entscheidung des Vereins, die der extrem schwierigen gesellschaftlichen Situation Rechnung trägt. “

