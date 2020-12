SWR Fernsehen porträtiert das „SWF Sinfonieorchester“ / Sonntag, 31. Januar 2021, 8:15 Uhr / mit Musikaufnahmen aus mehreren Jahrzehnten

Das heutige SWR Symphonieorchester feiert 2021 das 75. Jahr seiner Gründung. Aus diesem Anlass lässt der SWR die bewegte Geschichte und Karriere des Rundfunkorchesters im Südwesten Revue passieren. Die Sendung „Ein Orchester mit Kulturauftrag“ am Sonntag, 31. Januar 2021, um 8:15 Uhr vereint Aufnahmen mit verschiedenen Chefdirigenten aus mehreren Jahrzehnten, darunter Michael Gielen, Sylvain Cambreling und François-Xavier Roth.



Ein Auftrag zwischen musikalischer Versorgung und Experiment

Am 1. Februar 1946 wurde in einer vom Zweiten Weltkrieg auf das Heftigste durchgeschüttelten Kulturlandschaft das „SWF Sinfonieorchester“ gegründet. Zu Beginn stand im Vordergrund, die Programme der nach dem Krieg neu geordneten Rundfunklandschaft im deutschen Südwesten mit Musik zu versorgen. Es spielte Live-Sendungen zu allen Tageszeiten und baute nach und nach ein breites Repertoire für das „Schallarchiv“ des Südwestfunks auf. Von Anfang an stand der öffentlich-rechtliche Auftrag im Zentrum, was neben der Pflege des Standardrepertoires auch die kontinuierliche Aktualisierung des Überlieferten, die Erforschung des noch zu Entdeckenden und der Neuen Musik bedeutete. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das „SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg“, wie es bis zur Fusion mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart (RSO) 2016 hieß, zu einem der wichtigsten Orchester der Klassik-Avantgarde in Europa. Nach der Gründergeneration gehörten in Baden-Baden bzw. Freiburg Michael Gielen, Sylvain Cambreling und zuletzt François-Xavier Roth zu den Leitfiguren am Dirigentenpult.

Sendung

„Ein Orchester mit Kulturauftrag“

31. Januar 2021, 8:15 Uhr, SWR Fernsehen

Nach Ausstrahlung ist die Sendung ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de