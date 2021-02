„Down The Road“ (AT) heißt eine neue Dokureihe, die junge Menschen mit Down-Syndrom auf einer Abenteuerreise in die Selbstständigkeit begleitet. Sie zeigt das Erwachsenwerden unter erschwerten Bedingungen – und lässt mitfühlen.

„Down The Road“ (AT) stellt sechs junge Menschen mit Down-Syndrom vor. Gemeinsam mit ihren prominenten Gastgeber*innen und Mentor*innen starten sie in das Abenteuer ihres Lebens: Sie verlassen erstmals ihre Familien und ihr sicheres Zuhause mit durchstrukturiertem Alltag. Jede*r von ihnen hat gute Gründe, sich auf den Weg ins Ungewisse zu begeben. Sie alle wollen Freiheit, Unabhängigkeit. Sie wollen der Welt zeigen, wer sie sind – und wozu sie wirklich in der Lage sind. So entsteht Authentisches, Emotionales, Respektvolles und Überraschendes. Im Hintergrund immer dabei: mehrere Krankenpfleger*innen, die im Umgang mit Menschen mit Behinderung professionell ausgebildet sind.

Emotional und authentisch

„Down The Road“ (AT) ist die Adaption eines gleichnamigen belgischen Erfolgsformates und als Sendung für die ganze Familie angelegt. Durch das emotionale und authentische Erleben der Protagonist*innen können sich Zuschauer*innen an die eigene Zeit des Erwachsenwerdens und die individuellen Hürden zurückerinnern.

Dreharbeiten beginnen im Frühjahr

Gedreht wird voraussichtlich im Frühjahr und im Sommer 2021. Geplant sind sechs Folgen von jeweils 45 Minuten. Sie werden in der ARD Mediathek gezeigt sowie voraussichtlich von August 2021 an im Wochenrhythmus im SWR Fernsehen. Zudem sind sie auf dem SWR Doku Youtube-Kanal zu sehen.

Moderator Dieter Coppens (Mitte) und Protagonisten aus der prämierten belgischen TV-Sendung „Down the Road“ © SWR/Roses Are Blue SWR Roses Are Blue

