Lebenswirklichkeit im Südwesten: Mit mehreren neuen Dokuformaten startet der SWR den neuen SWR Doku-Donnerstag im SWR Fernsehen um 21 Uhr und taucht ein in Mikrokosmen der Gesellschaft.

Ob „112 – Retter im Einsatz“, „Die Nachtstreife“ oder aber „Bayreuther Straße“ – der SWR zeigt mit neuen Dokuformaten das Leben im Südwesten aus einer Perspektive, die nur die wenigsten kennen. Im Anschluss an die landespoltischen Magazine „Zur Sache, Rheinland-Pfalz!“ und „Zur Sache, Baden-Württemberg!“ bleibt das Programm im Alltag der Menschen im Südwesten und zeigt außergewöhnliche Lebens- und Alltagswelten, es entdeckt und berührt.

112 – Retter im Einsatz

Ab Anfang Februar begleitet der SWR Rettungssanitäterinnen und -sanitäter, zeigt den aufopferungsvollen Alltag all jener, die täglich für die Menschen da sind, wenn ein gesundheitlicher Ernstfall auftritt. Wer sind diejenigen, die innerhalb weniger Minuten zur Stelle sind, wenn es anderen schlecht geht? Was treibt sie an? Die neue Serie ermöglicht ungewöhnliche Einblicke, moderne Kameratechnik einen außergewöhnlichen Blick auf das Geschehen.

Nachtstreife

Im Frühjahr wird das Publikum des SWR Zeuge der Herausforderungen, denen sich Polizistinnen und Polizisten im Sendegebiet Nacht für Nacht stellen. Das neue Format bietet einen authentischen Einblick in die Polizeiarbeit – egal ob Kriminaldauerdienst, Schutz- oder Autobahnpolizei. Vom verstörenden Einbruch in einer Wohnsiedlung über eine hektische Fahndung nach einem flüchtigen Räuber bis hin zu skurrilen Verkehrsdelikten oder sogar ungeklärten Todesfällen– „Nachtstreife“ gibt den Frauen und Männern in Uniform ein unverwechselbares Gesicht.

Bayreuther Straße

Diese Seite des Südwestens ist den meisten Menschen im Sendegebiet wohl unbekannt: In der Bayreuther Straße, einem sozialen Brennpunkt in Ludwigshafen, stehen mehrere Häuserblöcke, die seit Jahrzehnten nicht saniert wurden. Fehlende Heizungen, feuchte Zimmer, Schimmel an den Wänden und mangelhafte Sanitäreinrichtungen kennzeichnen einen der ältesten sozialen Brennpunkte Deutschlands. Ein halbes Jahr lang begleitet der SWR in der Dokumentation den Alltag der Menschen in der Bayreuther Straße.

