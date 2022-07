Es läuft bei den „Fallers“

per Mail teilen

Neue Folgen der SWR Schwarzwaldserie / ab 6. September 2020 im SWR Fernsehen

„Die Fallers” sind wieder da. Am Sonntag, 6. September 2020, geht die SWR Schwarzwaldserie mit neuen Folgen an den Start. „Läuft!” ist der Titel der ersten neuen Folge nach der Sommerpause – denn die Fallers und die Riedles können endlich ihre eigene Molkerei eröffnen. Die Stimmung ist enthusiastisch. Aber: klappt auch alles so, wie sie es sich vorgestellt haben? „Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie” ab 6. September 2020 wieder jeden Sonntag neu, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen.

Was noch passiert: Freundschaft, Borkenkäferbäume, Memoiren

Die neuen „Fallers“-Folgen haben es wieder in sich: Unter anderem erscheint Tu (Maverick Quek) überraschenderweise nicht zur Arbeit. Eva (Lucie Muhr) wird klar, wie wichtig er für sie geworden ist – als Kollege und als Freund. Karl (Peter Schell) streitet mit Lioba (Lisbeth Felder) über Borkenkäferbäume und zeigt seine unverhohlene Abneigung gegen Constantin (Robert Besta) und dessen Beziehung zu Sophie (Janina Flieger). Franz (Edgar-M. Marcus) präsentiert stolz seine Memoiren. Und: wird Tayo (Charles Henri Junior Sehba) im „Löwen“ Koch lernen…?

„Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks.

Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter SWR.de/diefallers oder in der ARD Mediathek zu sehen.

Sendung

„Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie“

Ab 6. September 2020 wieder jeden Sonntag, 19.15 Uhr, SWR Fernsehen

Neue Folgen ab 5. September jeweils samstags, 12 Uhr in der ARD Mediathek.

