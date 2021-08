Meteorcamp beobachtet Sternenhimmel: Alljährlich im August treffen sich ambitionierte Hobbyastronomen in sogenannten Meteorcamps, um zum Beispiel auf dem Schachen, in der schwäbischen Alb, den Perseiden-Schauer zu beobachten. Unter besonderen Bedingungen können sie am Himmel ein sogenanntes „Airglow“ beobachten. Es bilden sich grün leuchtende Strukturen am Himmel, ähnlich wie bei den berühmten Polarlichtern. © SWR/Ricardo Garzon Mesa

