Das Leben bei Nacht ist weitaus vielfältiger als das, was gemeinhin unter „Nachtleben“ verstanden wird. Die Dokumentation „Deutschland bei Nacht – im Zauber der Dunkelheit“ leuchtet die Bandbreite dieses „Nachtlebens“ in Deutschland aus, mit zahlreichen Naturphänomenen und rastlosen Aktivitäten der Menschen. Auf der Schwäbischen Alb bietet der Film einen ungetrübten Blick u. a. auf Milchstraße, Sterne und Sternschnuppen. Er führt die Zuschauer*innen in die Allgäuer Alpen, den Pfälzerwald, ins Wattenmeer, an den Bodensee und zu vielen anderen Orten, an denen die Natur in der Nacht mit Überraschungen aufwartet. Er zeigt aber auch dicht besiedelte urbane Räume, in denen künstliches Licht nächtliche Dunkelheit vollständig verdrängt. Und er stellt Menschen vor, die in der Nacht aktiv sind oder sie erforschen. Zu sehen am Sonntag, 13. September um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach ein Jahr in der ARD Mediathek. Der Film wurde bereits im Frühjahr 2020 auf ARTE erstausgestrahlt.

Die Natur bei Nacht: leuchten, wandern, flattern

Der Physiklehrer Till Credner organisiert für seine Schüler, begeisterte Hobbyastronomen, auf der Ostalb regelmäßig Meteorcamps. In den Straßen von Berlin ist die Biologin Carolin Weh nachts Waschbären auf der Spur, am Bodensee untersuchen Biologinnen das Bewegungsmuster von Fledermäusen und im Jenaer Forst beobachtet der Chemiker Stefan Schramm balzende Glühwürmchen.

Der Mensch bei Nacht: transportieren, produzieren, wachen

In der Nacht werden aber auch gewaltige Mengen von Fracht bewegt – ob am Frankfurter Flughafen oder am Containerterminal Altenwerder in Hamburg. Die Stahlproduktion kannte seit ihren Anfängen keine Pause, auch heute wird, wie in Bremen, der Stahl rund um die Uhr gekocht. Die nie ruhende menschliche Aktivität führt inzwischen aber auch zu erheblicher Lichtverschmutzung. Vor allem über den Metropolen hängt nachts eine helle Lichtglocke. Auch die ständige Verfügbarkeit von Licht wirkt ungünstig auf unsere innere Uhr, der Bio-Rhythmus von Menschen und Tieren wird aus dem Takt gebracht.

Am Sonntagabend bietet das SWR Fernsehen um 20:15 Uhr aufwendig produzierte Dokus über Landschaften und unterschiedlichsten Wissensgebiete, darunter Alltags-, Technik- oder Kulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.

Die 90-minütige Doku „Deutschland bei Nacht – im Zauber der Dunkelheit“ wird am 13. September 2020 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt und ist danach ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar. Erstausstrahlung war im Frühjahr 2020 auf ARTE.

Die Insel Mainau bei Nacht:Tagsüber ist die Bodenseeinsel Mainau Besuchermagnet wegen ihrer Blütenpracht, doch es gibt hier auch Pflanzen, die erst bei Einbruch der Dunkelheit zu blühen beginnen. Exotische Pflanzen, wie die nachaktive Engelstrompete, können auf der Mainau gedeihen. Das liegt am ungewöhnlich milden Bodenseeklima © SWR/K22Film SWR K22Film Bild in Detailansicht öffnen Stahlwerk in Bremen: An der Unterweser liegt eines der größten Stahlwerke Deutschlands. Jährlich werden hier bis zu dreieinhalb Millionen Tonnen Rohstahl produziert. In eine Gießpfanne fließen während der Produktion 290 Tonnen Stahl, welches Temperaturen von bis zu 1700 Grad erreicht. © SWR/Ricardo Garzon Mesa SWR Ricardo Garzon Mesa Bild in Detailansicht öffnen Meteorcamp beobachtet Sternenhimmel: Alljährlich im August treffen sich ambitionierte Hobbyastronomen in sogenannten Meteorcamps, um zum Beispiel auf dem Schachen, in der schwäbischen Alb, den Perseiden-Schauer zu beobachten. Unter besonderen Bedingungen können sie am Himmel ein sogenanntes „Airglow“ beobachten. Es bilden sich grün leuchtende Strukturen am Himmel, ähnlich wie bei den berühmten Polarlichtern. © SWR/Ricardo Garzon Mesa SWR Ricardo Garzon Mesa Bild in Detailansicht öffnen Der Hamburger Hafen bei Nacht: Hamburger Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands. Containerschiffe aus über 170 Ländern fahren hier rund um die Uhr ein und aus. Das Containerterminal Altenwerder gehört zu den modernsten der Welt, viele Prozesse laufen voll automatisch ab. © SWR/Ricardo Garzon Mesa SWR Ricardo Garzon Mesa Bild in Detailansicht öffnen Unter bestimmten Bedingungen kann man über Berlin eine leuchtende Schicht erkennen. Vom Boden betrachtet fängt der Himmel an zu glühen. Diese Lichtglocke entsteht durch in die Atmosphäre gestrahltes Licht. In der Luft trifft es auf Staubpartikel, durch die es in alle Richtungen gestreut wird. © SWR/Ricardo Garzon Mesa SWR Ricardo Garzon Mesa Bild in Detailansicht öffnen

