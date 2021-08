Lena Urzendowsky, Wili Geitmann und Jannis Veihelmann spielen im Debütfilm von Sarah Neumann

Die Geschichte einer Freundschaft in den späten Jahren der DDR steht im Mittelpunkt des Langfilmdebüts von Sarah Neumann „Jenseits der blauen Grenze“, zu dem die Dreharbeiten in Mecklenburg-Vorpommern begonnen haben. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Dorit Linke. Lena Urzendowsky, Wili Geitmann und Jannis Veihelmann spielen die Hauptrollen in der Produktion der Wood Water Films in Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg, in Koproduktion mit SWR und ARTE und gefördert von der MFG Baden-Württemberg.

Darum geht‘s

Hanna gibt ihren großen Traum vom Leistungsschwimmen in der DDR auf und flieht mit ihrem besten Freund Andreas, der ins Visier der Staatsmacht geraten ist, im Sommer 1989 über die Ostsee. Fünfzig Kilometer Wasser trennt sie von der Freiheit. Und nur eine dünne, verbindende Schnur um ihr Handgelenk rettet sie vor der absoluten Einsamkeit.

Das Team

Gedreht wird bis 15. September in Mecklenburg-Vorpommern (Rerik, Börgerende, Rostock), Baden-Württemberg (Ludwigsburg, Stuttgart und Umgebung), Sachsen-Anhalt (Oschersleben), Berlin. In weiteren Rollen spielen Jonas Friedrich Leonhardi, Bernhard Conrad, Franziska Junge, Stefan Mocker, Winnie Böwe, Mareike Beykirch, Isabel Schosnig, Matthias Brenner und Jörg Westphal. Drehbuch und Regie: Sarah Neumann. Die Produzent*innen sind Karoline Henkel, Arto Sebastian und Jasper Mielke, Producer*innen Nicola Pantzke und Felix Schreiber. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß (SWR/Debüt im Dritten) und Barbara Häbe (ARTE).

Drehstart des historischen Dramas „Jenseits der blauen Grenze“ v.l.: Karoline Henkel (Produzentin), Stefanie Groß (Redakteurin SWR), Felix Schreiber (Producer), Lena Urzendowsky (Rolle Hanna Klein), Nicola Pantzke (Producerin), Jannis Veihelmann (Rolle Jens Blum), Willi Geitmann (Rolle Andreas Kuschwitz), Sarah Neumann (Regie), Nikolaus Schreiber (Kamera) © SWR/Wood Water Film/Jakob Fliedner SWR Wood Water Film/Jakob Fliedner

