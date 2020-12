Einfach alles hinter sich lassen, nochmal ganz von vorn anfangen, mitten im Wald, fernab der Gesellschaft: Im Debütfilm „Raus“ erproben fünf junge Erwachsene den Ausstieg.

Fünf junge Menschen haben genug. Sie wollen nicht mehr mitmachen in der kapitalistischen Welt, die ihre eigene Zukunft zerstört, suchen nach Sinn und einer Alternative. Die fünf Hauptfiguren in „Raus“ entfliehen der Zivilisation und folgen dem Ruf eines nur im Netz in Erscheinung tretenden Anführers: „Ab in die Berge!“

Spiel mit romantischen Motiven

Regisseur Philipp Hirsch, der gemeinsam mit Thomas Böltken auch das Drehbuch schrieb, spielt mit romantischen Motiven und verbirgt weder die Naivität noch die Ernsthaftigkeit seiner sinnsuchenden Truppe. Im Mittelpunkt des Films stehen fünf interessante junge Darsteller*innen: Matti Schmidt-Schaller, Milena Tscharntke, Matilda Merkel, Tom Gronau und Enno Trebs. „Raus“ ist eine ostlicht-Produktion in Koproduktion mit Lightburst Entertainment und dem SWR und wurde bei den Internationalen Filmtagen in Hof uraufgeführt.

Neue Gemeinschaft in der Natur

„Unsere Welt ist am Arsch, weil die Falschen am Drücker sind!“ Das ist Glockes Sicht auf die Dinge. Zumindest im Moment. Vielleicht auch ein wenig, weil er selbst ganz und gar nicht am Drücker ist. Er versucht sich als Aktivist – gegen Kapitalismus, gegen Ungerechtigkeit in der Welt, für Naturschutz und gegen Tierversuche. Doch im Grunde geht es ihm vor allem darum, ein Mädchen zu beeindrucken. Zum Beispiel, als er einen protzigen Luxuswagen anzündet … Leider wird Glocke dabei erwischt und gefilmt. Er kann fliehen, aber die Bilder seiner missglückten Heldentat gehen sofort durchs Netz. Spontan schließt er sich einer Gruppe Fremder an, die sich im Netz verabredet haben. Sie folgen dem Ruf eines gewissen Friedrich, der in den Bergen lebt und in der Rückbesinnung zur Natur den Weg in die Zukunft sieht. Sie alle wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, möchten ihre Vergangenheit hinter sich lassen und aus dem System ausbrechen. Das ist ihr Ziel. Die jungen Rebellen Judith, Steffi, Elias und Paule erleben samt Glocke die Härte eines Trips in die Berge, aber auch Tage der Freiheit und des Glücks. Immer auf der Suche nach dem geheimnisvollen Friedrich und der neuen Gemeinschaft. Doch dann wendet sich das Blatt ...

Sendung

Raus

18. November 2020, 23:00 Uhr im SWR Fernsehen

und in der ARD Mediathek.

