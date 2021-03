SWR Doku / Sonntag, 18. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung mindestens ein Jahr online

Einer der malerischsten Landstriche Deutschlands hat keine amtlich festgelegten Grenzen. Das Allgäu ist Baden-Württemberg und Bayern. Alemannisch und schwäbisch. Flachland und Alpenregion. Hier thronen das Märchenschloss Neuschwanstein und das Barockkloster Ottobeuren. Dennoch war die Region lange Zeit arm, ihr wahrer Schatz stets die Natur. Wie prägt die Landschaft die Mentalität einer Region? Der Film „Attraktion Allgäu – Seele des Südens“ von Christian Stiefenhofer erkundet das Allgäu und erzählt Geschichten seiner Bewohner. Die SWR Doku läuft am Sonntag, 18. April 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und ist danach für mindestens ein Jahr in der ARD Mediathek zu sehen.

Aufräumen im Postkartenidyll

Das Allgäu ist widersprüchlich. Es wirkt fast wie ein Postkartenidyll mit sattem Grün, braunen Kühen und tiefblauen Seen, im Hintergrund die Berge. Das Leben in diesem Landstrich war lange Zeit anders, geprägt von Einfachheit und Härte: So gelten die Allgäuer*innen heute noch als eigensinnig und verschlossen, aber auch als schlitzohrig und geschäftstüchtig. Das Allgäu ist das Land der „Mächeler“, die mit großem Improvisationstalent ihr „Ding“ durchziehen. Junge Allgäuer*innen boxen heute Umweltschutzprojekte durch oder stellen Startups auf die Beine. So wie Martin Säckl, Raphael Vogler und Simon Abele. An den von ihnen organisierten Aufräumtagen im ganzen Allgäu holen hunderte Freiwillige tonnenweise Plastikmüll aus den Alpen, gemäß dem alten Allgäuer Motto: Lond it luck! – Lasst nicht locker! Oder Angelika Jürgens, die aus dem Stand ein Unternehmen mit zwanzig Mitarbeiterinnen schuf, und das nur, weil ihr eines Tages ein Bienenschwarm zuflog. Der Film zeigt außerdem Künstler*innen und eine Familie, die jedes Jahr eine Alp bewirtschaftet, einen international renommierten Schmetterlingsforscher und einen Käsehersteller – ein Allgäu zwischen Güllefass und „think tank“. So geht der Film auch dem Allgäuer Lebensgefühl jenseits gängiger Heimatklischees nach.

Sendung

„Attraktion Allgäu – die Seele des Südens“ ist eine Produktion von Filmquadrat München und läuft am 18. April 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Danach ist die 90-minütige Doku für mindestens ein Jahr in der ARD Mediathek zu sehen.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Daniela Kress E-Mail: daniela.kress@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.