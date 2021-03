SWR Musikshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 6. März und 4. April 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit VoxxClub, Stefan Mross, René Kollo und Semino Rossi

Andy Borg lädt wieder zu einem musikalischen Abend in seine Weinstube ein. Gemeinsam mit seinen Gästen präsentiert er Schlager, Volksmusik und die schönsten Evergreens. Dazu erfüllt er Musikwünsche von Zuschauer*innen. Am Samstag, 6. März 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen sind bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ unter anderem VoxxClub, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Tom Astor und Dunja Rajter zu Gast. Am Ostersonntag, 4. April 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gibt es eine Spezialausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ zum Feiertag. Sie widmet sich musikalisch dem Frühling. Mit dabei sind unter anderem René Kollo, Semino Rossi und als Talkgast der Koch Alfons Schubeck.

Stimmung im März mit VoxxClub und Country mit Tom Astor

Die Sendung am 6. März 2021 präsentiert aktuelle Musik und erweckt alte Klassiker wieder zum Leben. Andy Borg begrüßt als Gäste Stefan Mross und dessen Ehefrau Anna-Carina Woitschack, Dunja Rajter, das Quintett Wenzelstein sowie Vincent & Fernando. Für Stimmung sorgt VoxxClub.

Daniel Sommer ist mit einem Medley bekannter Hits dabei, Tom Astor mit Country-Musik. Musik für alle Generationen steht im Mittelpunkt.

Der Ostersonntag steht im Zeichen des Frühlings

Am Ostersonntag, 4. April 2021, ist der Frühling der thematische und musikalische Schwerpunkt von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Als Interpreten zu Gast sind Anna-Maria Zimmermann, Florian Fesl, Monika Martin, Oswald Sattler, René Kollo, Semino Rossi sowie Sigrid & Marina. Als Talk-Gast ist der Koch und Kochbuchautor Alfons Schubeck mit dabei. Er lässt SWR Moderator Andy Borg nicht nur einen frühlingshaften Obstteller zubereiten. Erstmals steht er bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auch als Sänger auf der Bühne – mit dem Evergreen „Sweet Caroline“ von Neil Diamond. Am Osterfeiertag gibt es „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ diesmal ausnahmsweise nicht am Samstagabend, sondern am Sonntagabend.

Staffel ohne Studiopublikum

Die aktuellen Aufzeichnungen fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauer*innen vor Ort durchzuführen.

Sendungen

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“, 6. März 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“, 4. April 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

