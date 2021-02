SWR Musikshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ / 6. Februar 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit den Kastelruther Spatzen, Ramon Roselly und Dennie Christian

Stars aus der Schlagerwelt zu Gast in Andy Borgs Weinstube: Auch im Februar lädt der SWR Moderator wieder zu einem gemütlichen Abend mit Schlager, Volksmusik und den schönsten Evergreens ein. Dieses Mal bringen unter anderem die Kastelruther Spatzen, Ramon Roselly, Dennie Christian, Relax und Linda Hesse ihre größten Hits mit und auch die alten Klassiker werden zum Besten gegeben. Zu sehen in „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am Samstag, 6. Februar 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Alte Lieblinge und aktuelle Schlagerhits

Bei Andy Borgs gemütlicher Samstagabendshow treffen sich wieder Künstlerinnen und Künstler aus allen Jahrzehnten: Stars von damals wecken Erinnerungen an schöne Zeiten und die neue Generation der Schlagerstars zeigt, dass sie die alten Klassiker zu schätzen weiß. So steht Ramon Roselly, der 2020 nach dem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ seine Schlagerkarriere startete, mit Andy Borg auf der Bühne, gemeinsam singen sie Julio Iglesias „Du bist mein erster Gedanke“. Roselly präsentiert außerdem seinen aktuellen Titel „Unendlich“. Wenn Dennie Christian ein Medley seiner größten Hits vorträgt, darf auch seine berühmte Version von „Rosamunde“ nicht fehlen, die in den 1970ern ein großer Erfolg war – genau wie „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros. Diesen Klassiker bringt Linda Hesse auf die Bühne. Die Kastelruther Spatzen präsentieren bei Andy Borg ihre aktuelle Single „Liebe für die Ewigkeit“; Relax, die Schlagerband der 1980er Jahre, bringt ihre größten Hits wieder auf die Bühne und Teddy und die Lollipops haben deutschen Rock‘n Roll aus der Wirtschaftswunderzeit dabei. Mit volkstümlichem Schlager und Jodeln hat Uschi Bauer vor allem in den 80er Jahren begeistert. Seit sie 2019 bei der Castingshow „The Voice Senior“ auf der Bühne stand, ist sie zurück im Fernsehen und es gibt ein Wiedersehen mit Andy Borg. Außerdem ist Dominik Sedlmayr zu Gast in der Weinstube, er baut Instrumente aus Müll und gibt eine kleine Hörprobe.

Staffel ohne Studiopublikum

Die aktuellen Aufzeichnungen fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR hat entschieden, bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort durchzuführen.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“, 6. Februar, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

