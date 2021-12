SWR4 bringt wieder Live-Musik in Seniorenheime

per Mail teilen

Ende März startet SWR4 Rheinland-Pfalz wieder seine Reihe durch die Seniorenheime und bringt unter dem Titel „SWR4 Seniorenkonzerte“ musikalische Unterhaltung live vor Ort.

Einmal pro Woche touren abwechselnd die SWR Musiker*innen Ernst Seitz (SWR4) mit Susanne Veidt, Wolfgang Roeben (SWR4) mit Cornelia Bardi sowie Jens Alinia (SWR4) und Marion Wallendorf (SWR Studio Koblenz) durchs Land zu jeweils drei verschiedenen Einrichtungen. Die Veranstaltungen finden kontaktlos in den Gärten oder Innenhöfen statt. Auftakt ist am Mittwoch, 31. März 2021, in der Region Mainz/Ingelheim.

Willkommene Abwechslung

Im Rahmen der SWR Initiative #ZUSAMMENHALTEN startete SWR4 Rheinland-Pfalz die besondere Konzertreihe bereits im März 2020 und besuchte bis Ende September 2020 insgesamt 83 Seniorenresidenzen. SWR Mitarbeiter*innen spielten vor Türen und Fenstern kleine Konzerte. Auch in diesem Jahr wollen sie mit bekannten Schlagern, Oldies und Evergreens ihre Zuhörer*innen auf einen musikalischen Ausflug mitnehmen und mit Gesang und Instrumenten wie Klarinette, Querflöte oder E-Piano für eine willkommene Abwechslung im nach wie vor eingeschränkten Alltag sorgen.

SWR4 Moderator und Musiker Wolfgang Roeben tourt im Wechsel mit Kolleg*innen musikalisch durchs Land und gastiert vor Seniorenheimen. © SWR/Andrea Meisberger SWR Andrea Meisberger

