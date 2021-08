Stars und Newcomer beim „SWR4 Festival 2020“ von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Oktober 2020 / Tickets gewinnen ab Donnerstag, 1. Oktober

Das „SWR4 Baden-Württemberg Festival“ findet auch in diesem Jahr wieder statt – trotz Corona: An drei Tagen bietet das Festival erstklassige Höhepunkte der Schlagermusik und macht Stuttgart zur Schlagerhauptstadt. Howard Carpendale wird für sein musikalisches Lebenswerk geehrt. Ramon Roselly ist „Newcomer des Jahres“, „Star des Jahres 2020“ ist die Sängerin Kerstin Ott. Annett Louisan und Johnny Logan geben in der SpardaWelt „GanzNah“-Konzerte. SWR4 Moderator Jörg Assenheimer spricht mit Prominenten wie Birgit Schrowange und Angelo Kelly über Musik und Karriere. Die Veranstaltungen werden online und on Air übertragen. In welchem Umfang Publikum zugelassen wird, ist abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Tickets gibt es ab Donnerstag, 1. Oktober 2020 auf der Webseite SWR4.de zu gewinnen. Das SWR4 Festival findet von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Oktober statt.

SWR4 Durchstarter 2020

In der SpardaWelt Stuttgart verleiht SWR4 Baden-Württemberg am Samstag, 17. Oktober 2020 um 20 Uhr die „Gläserne 4“ an die „Durchstarter 2020“. Der Preis ehrt alljährlich Künstlerinnen und Künstler, die es geschafft haben, durch professionelles Können, handwerklich gut gemachte Musik und ihre Ausstrahlung Publikum und Fachwelt zu überzeugen. Die Preisträger 2020 sind Kerstin Ott als Star des Jahres und Ramon Roselly als Newcomer des Jahres. Howard Carpendale wird für sein musikalisches Lebenswerk geehrt. Im vergangenen Jahr waren Maite Kelly und Peter Kraus sowie Giovanni Zarrella die „SWR4 Durchstarter 2019“.

SWR4 Prelistening mit Howard Carpendale

Für Howard Carpendale geht das Festival am Sonntag direkt weiter. Er wird sein bevorstehendes Album „Symphonie meines Lebens 2“ bei einem exklusiven Prelistening einem kleinen Kreis an SWR4-Gewinner*innen vorstellen.

SWR4 Höhepunkte – Talk mit Jörg Assenheimer

Inka Bause, Angelo Kelly, Marie-Luise Marian, Wolfgang Lippert, Birgit Schrowange und Günter Oettinger kommen bei den „SWR4 Höhepunkten“ zusammen, um mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer über ihr Leben und aktuelle Themen zu talken. Sie berichten von ihren musikalischen Vorlieben und davon, was sie derzeit bewegt. Die „Höhepunkte“ werden musikalisch von der SWR4 Band umrahmt, der Talk wird live auf SWR4.de/festival gestreamt und im Programm von SWR4 Baden-Württemberg gesendet.

GanzNah-Konzert mit Annett Louisan

Auf ihrem neuen Album „Kitsch“ hat Annett Louisan ihre Lieblingslieder der vergangenen fünf Jahrzehnte neu interpretiert. Große Künstler wie Marianne Rosenberg, Lionel Richie und Helene Fischer hat sie sich dafür vorgenommen und aus ihren Titeln poppige Chansons gemacht, die sie mit ihrer Band am Freitag, 16. Oktober (20 Uhr) live in der SpardaWelt in Stuttgart präsentiert.

GanzNah-Konzert mit Johnny Logan

Den erstklassigen Festivalabschluss bildet das „GanzNah-Konzert“ von Johnny Logan („Hold me now“) am Sonntag, 18. Oktober (19 Uhr), ebenfalls in der SpardaWelt in Stuttgart. Der 66-jährige Ire, der in Brunnthal bei München lebt, ist einer der erfolgreichsten Schlagerstars – ihm gelang es, gleich dreimal den Eurovision Song Contest zu gewinnen: zweimal als Sänger und einmal als Komponist. Das Konzert wird live in SWR4 Baden-Württemberg und per Livestream auf SWR4.de/festival übertragen.

SWR4 Festivalradio und SWR4 Festivalstream

An allen drei Festivaltagen sendet SWR4 ein Sonderprogramm. SWR4 Festivalradio läuft ab Freitag, 16. Oktober von 13 – 24 Uhr, Samstag von 6 – 24 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr. Alle Programmpunkte des Festivals werden mit dem SWR4 Festivalradio abgebildet, darunter die „SWR4 Durchstarter“ (Live-Übertragung), die „GanzNah-Konzerte“ von Annett Louisan und Johnny Logan und die SWR4 Höhepunkte. An allen drei Tagen läuft auf swr4.de der SWR4 Festivalstream, in dem alle Livekonzerte sowie die schönsten Momente der letzten Festivaljahre gezeigt werden.

