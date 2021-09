Staraufgebot beim SWR4 Festival

Große Namen und vielversprechende Newcomer beim „SWR4 Festival 2021“ von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Oktober 2021 – Vorverkauf ab Donnerstag, 30. September

Beim „SWR4 Baden-Württemberg Festival“ in Stuttgart geben sich zahlreiche hochkarätige Schlagerstars und Promis aus Film, Sport und Politik die Klinke in die Hand, von Marianne Rosenberg und DJ Ötzi über die „Münchener Freiheit“ bis zu Ella Endlich. SWR4 Moderator Jörg Assenheimer spricht mit Prominenten über Musik und Karriere. Die Veranstaltungen werden online und on Air übertragen. Das SWR4 Festival 2021 findet statt von Freitag, 15. bis Sonntag, 17. Oktober 2021. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 30. September 2021.

SWR4 Durchstarter 2021

In der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart verleiht SWR4 Baden-Württemberg am Samstag, 16. Oktober 2021 um 20 Uhr die „Gläserne 4“ an die „Durchstarter 2021“. In diesem Jahr wird die Musikikone Marianne Rosenberg für ihr musikalisches Lebenswerk ausgezeichnet. Der österreichische Musiker und Entertainer DJ Ötzi erhält die begehrte Trophäe als „Star des Jahres“. Julian Reim ist „Newcomer des Jahres“. Die „Gläserne 4“ ist ein Musikpreis, mit dem SWR4 Spitzenkünstlerinnen und -künstler der modernen Schlagerszene ehrt und vielversprechende junge Talente fördert. Ausgezeichnet wurden bisher unter anderem Stars wie Vanessa Mai, Beatrice Egli, Howard Carpendale oder Maite Kelly.

SWR4 GanzNah-Konzerte mit Münchener Freiheit und Ella Endlich

Am Freitag, 15. Oktober 2021 eröffnet die Kultband „Münchener Freiheit“ das Festival mit einem „GanzNah“-Konzert. Sie präsentieren große Hits aus ihrer Erfolgsgeschichte und haben auch jüngere Songs im Gepäck. Das Abschlusskonzert des SWR4 Festivals gestaltet die Sängerin und Liedtexterin Ella Endlich („Küss mich, halt mich, lieb mich“), die dem Publikum auch als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ und Finalistin bei „Let's Dance“ bekannt ist. Am Sonntag, 17. Oktober 2021 heizt sie dem Publikum in der Phoenixhalle kräftig ein.

SWR4 Höhepunkte – Talk mit Jörg Assenheimer

Die Gesprächsreihe zum Festival: SWR4 Moderator Jörg Assenheimer lädt unter der Überschrift „SWR4 Höhepunkte“ Prominente aus verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens zum Talk ein. In diesem Jahr spricht er mit dem Kabarettisten Matthias Distel, der Skisprunglegende Sven Hannawald, dem Schauspieler Ralf Bauer, der Sängerin Anna-Maria Zimmermann, dem Politiker Rezzo Schlauch sowie der Peoplejournalistin Nina Ruge. In lockerer Atmosphäre plaudern die Gäste über ihr Leben, ihre musikalischen Vorlieben und darüber, was sie derzeit bewegt. Die „Höhepunkte“ werden musikalisch von der SWR4 Band umrahmt, der Talk wird live auf SWR4.de/festival gestreamt und im Programm von SWR4 Baden-Württemberg gesendet. Eintrittskarten können nicht gekauft, sondern nur online und im Radio gewonnen werden.

SWR4 Festivalradio

An allen drei Festivaltagen sendet SWR4 ein Sonderprogramm. Das SWR4 Festivalradio läuft am Freitag und Samstag von 6 bis 24 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr. Alle Programmpunkte des Festivals werden mit dem SWR4 Festivalradio abgebildet, darunter die „SWR4 Durchstarter“ (Live-Übertragung) und die „SWR4 GanzNah-Konzerte“ mit der Münchener Freiheit und Ella Endlich sowie die SWR4 Höhepunkte.

SWR4 Festivalstream

Auf SWR4.de läuft an allen drei Tagen der SWR4 Festivalstream. Hier können alle Live-Events verfolgt werden. Daneben sind „Best of“ -Videos, die schönsten Momente der letzten Jahre und spannende Interviews zu sehen.

Tickets und Vorverkauf

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 30. September 2021. Tickets für die „SWR4 Durchstarter“ kosten 19 Euro, für die „SWR4 GanzNah-Konzerte“ mit der „Münchener Freiheit“ und Ella Endlich 12 Euro, jeweils inklusive aller Gebühren. Tickets sind erhältlich unter der Hotline 0711 2 555 555 oder auf easyticket.de.

Weitere Informationen unter SWR4.de/festival

