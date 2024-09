Star-DJs Vize und Twocolors bei der „SWR3 Halloween-Party” im Europa-Park

Musik und Shows am 31. Oktober 2024 im Europa-Park in Rust / Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich

Bei der „SWR3 Halloween-Party“ am 31. Oktober 2024 im Europa-Park in Rust gibt es wieder unterschiedliche Dancefloors, gruselige Shows und musikalische Top-Acts. Tickets auf https://swr3service.de, www.europapark.de sowie an der Abendkasse erhältlich.

Party-Alarm mit Star-DJs

Highlight des Abends ist „Horror goes Clubbing“ in der Europa-Park Arena mit den Star-DJs Vize und Twocolors. Das Berliner DJ- und Produzenten-Duo Vize hat bereits Hits mit Popstars wie Tom Gregory („Never Let Me Down“), Rea Garvey („The One“) oder Felix Jaehn („Close Your Eyes“) produziert. Sie touren in Europa, Großbritannien und Asien. Die Songs wurden über 2,5 Milliarden Mal gestreamt. Twocolors aus Berlin gelang im Frühjahr 2020 der internationale Durchbruch mit einem Remake des 90er-Hits „Lovefool“ von den Cardigans. Ihre neue Dance-Version wurde auch zum internationalen Hit und sammelte über viele Millionen Streams auf allen Portalen ein. Es folgten weitere Hits wie „Cynical“, „Heavy Metal Love” oder „Stereo”.

Silent-Disco, Live-Band

Start der „SWR3 Halloween-Party“ ist um 20 Uhr in mehreren Locations gleichzeitig: Im „Europa-Park Dome“ laden die drei SWR3 DJs Michael Leupold, D White und Amaze zur „Silent Disco“ ein. Besucherinnen und Besucher können sich an ihren Kopfhörern für einen Sound entscheiden und zu unterschiedlichen Beats mitfeiern. „Das Studio“ bietet der „nightLIVEband“ eine Bühne. SWR3 DJ fabioless sorgt in den Pausen für Stimmung. Für alle, die sich vorher noch passend zum Anlass stylen lassen möchten, gibt es vor Ort zudem ab 18 Uhr die Möglichkeit, sich das perfekte Horror-Make-up gegen Aufpreis schminken zu lassen.

Tickets

Party- und VIP-Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf auf https://swr3service.de , www.europapark.de sowie an der Abendkasse. Mit VIP-Tickets gibt es neben einem schnelleren Einlass etwa auch den Zugang zur exklusiven VIP-Area, kostenfreie Getränke ab 20 Uhr sowie ein Buffet und die Möglichkeit zur Teilnahme an der Aftershow-Party. Einlass ab 18 Uhr.

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.