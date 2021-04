Neue SWR3 Podcast-Folge „Große Klappe – aus dem Leben eines Schauspielers“ mit Kristian Thees, Andreas Guenther und Charly Hübner online

Andreas Guenther muss sich zum Shoppen überwinden. Dies sagt er im aktuellen Podcast „Große Klappe – aus dem Leben eines Schauspielers“, in dem er mit SWR3 Moderator Kristian Thees zu hören ist: „Hosen einkaufen ist für mich das Schlimmste. Dieses Ausziehen, Anziehen – ah, das mag ich gar nicht. Also ich bin wirklich kein Mensch, der gerne shoppen geht.“ Eine Lösung, um nicht einkaufen gehen zu müssen, hat er bereits gefunden: „Deshalb kauf ich gerne schon am Set, wenn‘s was gibt, wo ich denke ‚Ah super, diese geile Hose, die kauf‘ ich’“. Lachend und mit einem Augenzwinkern sagt er: „Mittlerweile mach ich‘s ja auch oft so, dass ich versuche, die Kostümbildnerin und den Regisseur zu überreden ‚Schau mal, diese Hose, wenn ihr die kauft, die passt mir super – und ich würde die danach auch abkaufen.“ Zu Gast ist diese Woche Schauspieler Charly Hübner, mit dem Guenther im „Polizeiruf 110“ gemeinsam vor der Kamera steht. Der Podcast ist online seit dem 31. März 2021. Abrufbar auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Podcast gibt Einblicke hinter die Set-Kulissen

Andreas Guenther nimmt die Hörer*innen des Podcasts direkt mit ans Set und liefert in kurzen Einspielern spannende und unterhaltsame Eindrücke – ob auf dem Weg zum Casting, in der Maske oder ungefragt im Wohnwagen von Schauspielkollegen. Der Podcast wirft sein Scheinwerferlicht auf verschiedene Facetten der Filmwelt: Zwischen Gesprächen über Techniken, Filmschnitt und die Rollenverteilung am Set, bleibt auch Zeit für regelmäßige Gäste – ob Kolleginnen und Kollegen, Regisseurinnen und Regisseure oder Maskenbildner*innen.

Neue Folgen

Jeden zweiten Mittwoch ab 6 Uhr gibt es neue Folgen auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Charly Hübner (li.) und Andreas Guenther in einer gemeinsamen Folge des "Polizeiruf 110" © SWR/NDR/Christine Schroeder SWR

