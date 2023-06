SWR3 überträgt Mark Forster-Konzert live vom Betzenberg

24. Juni 2023: ganzes Konzert im Radio / Festivalradio von 13 bis 24 Uhr auch mit Eindrücken vom „Kessel Festival“ in Stuttgart und dem „Würth Open Air“ in Künzelsau

Singer-Songwriter Mark Forster spielt 2023 nur wenige Konzerte. Seine Arena-Tour hat er auf das nächste Jahr verschoben. Doch am Samstag, 24. Juni findet ein für ihn sehr besonderes Konzert statt: Er spielt open air im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. SWR3 überträgt das Konzert ab 20:30 Uhr live im Radio und begleitet es mit Hintergrundgeschichten auf den digitalen Ausspielwegen. „Das wird das Größte für mich“, beschreibt der Musiker, der in Kaiserslautern geboren ist. Das eigentlich für 2020 geplante Konzert musste bereits mehrfach – auch aufgrund der Pandemie – verschoben werden.

Best-ofs und Künstlerinterviews ab 13 Uhr im „SWR3 Festivalradio“

Im Radio gibt es bei SWR3 am Samstag von 13 bis 24 Uhr mit einer Vielzahl an Reportagen, Künstlerinterviews und Musik auch von zwei anderen Veranstaltungen Sommer-Festival-Feeling. Beim „Kessel Festival“ in Stuttgart spielen u. a. Apache 207, Jan Delay und Rea Garvey. Zwischen 13 und 14 Uhr gibt es am heutigen Donnerstag auch eine Ticketverlosung in SWR3 für dieses Festival. Am Montag, 26. Juni folgt dann zwischen 14 und 16 Uhr sogar eine Early-Bird-Ticketverlosung schon für 2024. Beim „Würth Open Air“ in Künzelsau sind dieses Jahr die Fantastischen Vier, Clueso und SDP zu Gast.

Am 26. Juni präsentiert SWR3 zudem das einzige Open Air der Red Hot Chili Peppers in Deutschland 2023, das auf dem Mannheimer Maimarktgelände stattfindet. Nach dem Konzert wird es in „SWR3 SOUNDS“ ab 22 Uhr Musik der Red Hot Chili Peppers sowie die Berichterstattung zum Konzert geben.

Alle Events werden auf SWR3.de und auf den Social-Media-Kanälen des Radiosenders begleitet. So gibt es etwa Instagram-Storys, Bilder und Festival-Highlights.





